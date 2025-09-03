राजस्थान में PG मेडिकल छात्रों पर 1.5 करोड़ का बॉन्ड: दो साल अनिवार्य सेवा का नियम

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने और सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए राजकीय और राजमेस के अधीन संचालित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 से नया बांड सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) की पढ़ाई करने वाले छात्रों को दाखिले के समय 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक का बॉन्ड भरना होगा।

बॉन्ड सिस्टम के तहत जो छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद दो साल तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सेवाएं नहीं देना चाहेंगे, उन्हें बांड की राशि का भुगतान करना होगा। अभी तक अधिकतम बांड राशि 25 लाख रुपये थी लेकिन विरोध के बाद इसे घटाकर 10 लाख कर दिया गया था। हालांकि उस समय भी सरकारी सेवा की अवधि दो साल ही रखी गई थी। इस बार सरकार ने बॉन्ड की राशि को छह गुना तक बढ़ा दिया है और अलग-अलग विशेषज्ञताओं के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की है।

1.5 करोड़ का बॉन्ड 1. Dermatology (Skin & VD)

2. Radio-diagnosis

3. Obstetrics and Gynaecology

4. General medicine

1 करोड़ का बॉन्ड 1. Orthopaedics

2. Paediatrics

3. TB and Chest

4. Ophthalmology

5. Traumatology

6. General surgery

7. Psychiatry

50 लाख का बॉन्ड 1. Otorhinolaryngology (ENT)

2. Emergency medicine

3. Radiation oncology

4. Nuclear medicine

5. Anaesthesia

6. Palliative medicine

7. Pathology

8. Physical Medicine and Rehabilitation (PMR)

9. Immunohematology

10. Microbiology

25 लाख का बॉन्ड 1. Biochemistry

2. Community medicine

3. Forensic medicine

4. Anatomy

5. Physiology

6. Pharmacology

राज्य सरकार का मानना है कि इस नई नीति से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में भी मरीजों को बड़े अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी। अब तक देखा गया है कि ज्यादातर डॉक्टर पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी अस्पतालों या विदेशों में चले जाते हैं, जिससे सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी हो जाती है। अनिवार्य दो साल की सेवा से न केवल इस कमी को दूर किया जा सकेगा बल्कि ग्रामीण मरीजों को भी बेहतर उपचार मिलेगा।