Rajasthan Patwari Result : RSMSSB चेयरमैन ने बताया, कब आएगा राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

Rajasthan Patwari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की तिथि के बारे में दीपावली के बाद ही बता पाएंगे। नतीजे rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 06:44 AM
Rajasthan Patwari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की तिथि के बारे में दीपावली के बाद ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में ऑब्जेक्शन काफी आए हैं। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। पर रिजल्ट जल्दी जारी करने का ही प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि पटवारी के 3705 पदों पर 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें 88.88 प्रतिशत यानी 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अब लाखों परीक्षार्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है।

कब और कहां देख पाएंगे रिजल्ट

पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का स्कोर, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।

मेरिट लिस्ट और कट ऑफ भी होगी जारी

रिजल्ट के साथ ही RSMSSB पटवारी मेरिट लिस्ट 2025 और कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर होंगे जिन्होंने निर्धारित कट ऑफ या उससे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे। ये उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। कट ऑफ हर कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग तय होगी। इसमें उम्मीदवारों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई स्तर, रिक्तियों की संख्या और आरक्षण नियमों का बड़ा असर पड़ेगा।

