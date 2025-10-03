Rajasthan Patwari Result : RSMSSB चेयरमैन ने बताया, कब आएगा राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट

Rajasthan Patwari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की तिथि के बारे में दीपावली के बाद ही बता पाएंगे। नतीजे rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे।

Rajasthan Patwari Result : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की तिथि के बारे में दीपावली के बाद ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा में ऑब्जेक्शन काफी आए हैं। इसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। पर रिजल्ट जल्दी जारी करने का ही प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि पटवारी के 3705 पदों पर 17 अगस्त 2025 को दो शिफ्टों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। जिसमें 88.88 प्रतिशत यानी 6.76 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अब लाखों परीक्षार्थियों को अपने परिणाम का इंतजार है।

कब और कहां देख पाएंगे रिजल्ट पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन मोड में ही घोषित किया जाएगा। उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपने रोल नंबर और लॉगिन डिटेल्स डालकर स्कोरकार्ड डाउनलोड करना होगा। रिजल्ट में उम्मीदवार का स्कोर, क्वालिफाइंग स्टेटस और मेरिट लिस्ट से जुड़ी जानकारी शामिल होगी।