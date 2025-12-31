Rajasthan Patwari Final Result 2025: राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 फाइनल रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट पीडीएफ

संक्षेप: Rajasthan Patwari Final Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

RSSB Patwari Final Result 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने साल के आखिरी दिन प्रदेश के हजारों युवाओं को बड़ी सौगात दी है। बोर्ड ने बुधवार, 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में रोल नंबर और अपने नाम से रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

इस भर्ती अभियान का लक्ष्य राजस्थान के विभिन्न जिलों में पटवारी के कुल 3705 पदों को भरना था। जिसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के लिए 3183 और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के 522 पद शामिल थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के लिए 6366 और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के 1044 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसी के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। बोर्ड द्वारा जारी फाइनल फाइनल में 3320 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है। इसमें गैर-अनुसूचित क्षेत्र (Non-TSP) के लिए 2858 और अनुसूचित क्षेत्र (TSP) के लिए 462 अभ्यर्थी शामिल हैं।

परीक्षा से नियुक्ति तक का सफर लिखित परीक्षा 17 अगस्त 2025 को राज्य भर में दो पारियों में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 6.76 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिखित परीक्षा का परिणाम 3 दिसंबर 2025 को आया। सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट की जांच 8 दिसंबर से 15 दिसंबर 2025 तक चली। आज 31 दिसंबर को बोर्ड ने पात्रता जांच में सही पाए गए उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ जारी कर दी है।

Rajasthan Patwari Final Result 2025: कैसे चेक करें अपना परिणाम? 1. अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के होमपेज पर 'Results' टैब पर क्लिक करें।

3. "Final Selection List of candidates and cut-off marks for Patwari Exam 2025" के लिंक को चुनें।

4. आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगी जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर और कैटेगरी कट-ऑफ दी गई है।

5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।