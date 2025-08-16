राजस्थान: मेहंदी लगाकर परीक्षा केंद्र पहुंचे तो क्यों देना होगा शपथ-पत्र? बोर्ड अध्यक्ष ने समझाई वजह

राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अगर हाथों पर मेहंदी लगाकर आएंगे तो उन्हें एफिडेविट देना होगा।

राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अगर हाथों पर मेहंदी लगाकर आएंगे तो उन्हें एफिडेविट देना होगा। बोर्ड का कहना है कि मेहंदी से बायोमैट्रिक अटेंडेंस में दिक्कत आती है।

राज्य में पटवारी के 3705 पदों के लिए यह परीक्षा 17 अगस्त (रविवार) को आयोजित होगी। परीक्षा दो पारियों में होगी।

छात्र ने पूछा सवाल, बोर्ड अध्यक्ष ने दिया जवाब

सोशल मीडिया पर एक छात्र ने बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज से सवाल किया था कि जन्माष्टमी का पर्व होने के कारण क्या मेहंदी लगाकर पटवारी परीक्षा देने आ सकते हैं? इस पर आलोक राज ने साफ कहा कि यह संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा, मैं सलाह दूंगा कि महिलाएं या हमारी बहनें जो 17 अगस्त को पटवारी परीक्षा में शामिल हो रही हैं, वह मेहंदी लगाने से बचें। मेहंदी से बायोमैट्रिक में दिक्कत होती है। अगर कोई अभ्यर्थी मेहंदी लगाकर आता है तो उसे एफिडेविट देना होगा। वैसे भी इम्तिहान एक व्रत जैसा है। मेहनत की मेहंदी जिंदगीभर रचेगी।

लाइव हिंदुस्तान से खास बातचीत में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने ये अहम बातें

1. जरूरी हो तो फिंगरप्रिंट वाले हिस्से पर न लगाएं मेहंदी

आलोक राज ने कहा कि भर्ती परीक्षा की सुरक्षा के लिए बायोमैट्रिक अटेंडेंस जरूरी है। मेहंदी से फिंगरप्रिंट लेने में परेशानी आती है। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा के समय मेहंदी न लगाएं। अगर बेहद जरूरी हो तो फिंगरप्रिंट वाले हिस्से पर बिल्कुल भी मेहंदी न लगाएं।

2. फेस स्कैनिंग से लेकर हैंडराइटिंग सैंपल तक जांच

आलोक राज ने बताया कि नकल रोकने के लिए हर स्तर पर सख्ती बरती जा रही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले फेस स्कैनिंग और बायोमैट्रिक अटेंडेंस होती है। इसके साथ ही हैंडराइटिंग का सैंपल लिया जाता है। ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति अभ्यर्थी बनकर नौकरी हासिल न कर सके। परीक्षा केंद्रों पर वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी से निगरानी भी होती है।

3. डेढ़ साल से एक भी डमी कैंडिडेट नहीं पकड़ा गया

आलोक राज ने कहा कि सख्ती के कारण फर्जी अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होना ही छोड़ दिया है। उनके कार्यकाल के डेढ़ साल में एक भी डमी कैंडिडेट पकड़ में नहीं आया है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर गड़बड़ी करेंगे तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। बोर्ड पांच स्तर पर जांच और निगरानी करता है।

पूरे प्रदेश में 1030 परीक्षा केंद्र, जयपुर में सबसे ज्यादा

कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश के 38 जिलों में 1030 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 176 परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर में हैं। यहां 1 लाख 34 हजार अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है।