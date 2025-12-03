Rajasthan Patwari Cut Off 2025 Out: राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 जारी, कटऑफ मार्क्स लिस्ट यहां देखें
RSMSSB Rajasthan Patwari Cut Off 2025 Download pdf: राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग (RSSB) की ओर से राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स लिस्ट यहां देख सकते हैं। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट अधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 38 जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 17 अगस्त 2025 को किया गया था। परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया गया था। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 3705 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में करीब 6.76 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
कटऑफ मार्क्स लिस्ट-
गैर अनुसूचित क्षेत्र:
जनरल कैटेगरी- 249.238
जनरल-ईडब्ल्यूएस कैटेगरी- 241.5566
एससी कैटेगरी- 226.7963
एसटी कैटेगरी- 223.595
ओबीसी कैटेगरी- 244.664
एसबीसी कैटेगरी- 236.6958
SAH कैटेगरी- 90.5457
अनुसूचित क्षेत्र:
जनरल कैटेगरी- 219.5508
एससी कैटेगरी- 198.6554
एसटी कैटेगरी- 170.5434
RSMSSB Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 कहां और कैसे देखें-
RSSB ने परिणाम को एक PDF फाइल के रूप में जारी किया है, जिसमें लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना राजस्थान पटवारी जल्दी से देख सकते हैं।
सबसे पहले, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर मौजूद “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।
3. यहां आपको "Rajasthan Patwari Recruitment Exam Result 2025" से संबंधित लिंक मिलेगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करते ही राजस्थान पटवारी रिजल्ट की PDF फाइल आपके सामने खुल जाएगी।
5.अपने रोल नंबर को खोजने के लिए, आप फाइल में सर्च ऑप्शन (Ctrl+F) का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका रोल नंबर लिस्ट में है, तो आप अगले चरण के लिए योग्य हैं।
आगे की प्रक्रिया क्या होगी?
लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाएगा। यह भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण होगा।
RSSB जल्द ही अपनी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित विस्तृत शेड्यूल और दिशा-निर्देश जारी करेगा। सफल उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार हों।