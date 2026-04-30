राजस्थान पशु परिचर भर्ती तीसरी मेरिट लिस्ट जारी; rssb.rajasthan.gov.in पर ऐसे देखें अपना रोल नंबर
Rajasthan Pashu Parichar third merit list: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ‘पशु परिचर’ भर्ती परीक्षा की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
Rajasthan Pashu Parichar third merit list: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने पशुपालन विभाग में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ‘पशु परिचर’ भर्ती परीक्षा की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, वे अब चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।
यह मेरिट लिस्ट उन पदों के लिए जारी की गई है जो पिछली लिस्ट के बाद खाली रह गए थे या जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सुधार की आवश्यकता थी। राजस्थान में इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा गया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर ग्रामीण विकास और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी हुई है।
कैसे चेक करें अपनी मेरिट लिस्ट? (आसान तरीका)
बोर्ड ने रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो कर अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं:
- सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Latest News' या 'Results' वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
3. वहां आपको 'Animal Attendant (Pashu Parichar) Third Selection List' का लिंक दिखाई देगा।
4. इस लिंक पर क्लिक करते ही एक पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
5. इस फाइल में आप अपना रोल नंबर या नाम सर्च (Ctrl+F) करके अपना चयन स्टेटस देख सकते हैं।
6. भविष्य के लिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अगला कदम
जिन उम्मीदवारों का नाम इस तीसरी मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें अब अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए तैयार रहना होगा। बोर्ड जल्द ही चयनित अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल जारी करेगा।
DV के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट:
शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र (मार्कशीट और सर्टिफिकेट)।
मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र।
आधार कार्ड या अन्य फोटो पहचान पत्र।
ऑनलाइन भरे गए आवेदन फॉर्म की कॉपी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी डॉक्यूमेंट की दो-दो फोटोकॉपी सेट तैयार रखें ताकि अंतिम समय पर कोई परेशानी न हो।
भर्ती का महत्व और युवाओं के लिए अवसर
राजस्थान में पशुपालन एक मुख्य आर्थिक आधार है। पशु परिचर के पदों पर नियुक्ति के बाद, इन कर्मचारियों को राज्य के पशु चिकित्सालयों और उप-केंद्रों में तैनात किया जाएगा। यह भर्ती न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करती है, बल्कि राज्य की पशुधन संपदा की देखभाल और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह सूची पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से अंकों के आधार पर तैयार की गई है। यदि किसी उम्मीदवार को सूची को लेकर कोई आपत्ति है, तो वह बोर्ड द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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