राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, 5778 पदों पर हुआ चयन

राजस्थान के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर सीधी भर्ती-2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5713 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 720 पद, कुल 6433 पदों के लिए भर्ती आयोजित की गई थी। जिनमें से 5778 पदों पर बोर्ड ने फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेशभर में पिछले साल 1, 2 और 3 दिसंबर को 6433 पदों के लिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इसके लिए प्रदेशभर में 17 लाख 63 हजार 897 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा में 10 लाख 52 हजार 565 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बोर्ड ने 24 जनवरी को आंसर की जारी कर आपत्ति मांगी थी। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाना था।

लेकिन स्केलिंग की प्रक्रिया को लेकर काफी अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की और कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद फाइनल रिजल्ट पर रोक लगा दी गई थी। जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने सोमवार को हटा दिया था। ऐसे में कोर्ट से हटी रोक के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने महज 3 दिन में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

रिजल्ट जारी होने के साथ ही सफल अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं, जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया, उनमें निराशा साफ देखी जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है।

पशु परिचर भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर भी कई सवाल उठे थे, लेकिन कोर्ट के निर्देशों और बोर्ड की तत्परता से अब पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है। बड़ी संख्या में पदों के लिए हुई यह भर्ती राज्य की अब तक की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जा रही है।