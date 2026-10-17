मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के नाम पर खेल, निजी कंपनी पर केस दर्ज; जानें पूरा मामला
जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नीट-यूजी काउंसलिंग के दौरान बिना इजाजत निजी काउंसलिंग करने पर मेडिपीडिया ओवरसीज एजुकेशन और उसके प्रतिनिधियों पर केस दर्ज हुआ।
डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए छात्र जयपुर पहुंचते हैं। साथ में माता-पिता होते हैं और हाथ में फाइलों का बंडल। दिल में धड़कन और दिमाग में सौ सवाल। ऐसे में कोई मुस्कुराकर पास आए और मदद की पेशकश करे तो भरोसा करना आसान है। लेकिन आरोप है कि राजस्थान की मेडिकल काउंसलिंग में कुछ ऐसा ही खेल खेला गया। अब इस मामले में एक निजी कंसल्टेंसी कंपनी पर पुलिस केस दर्ज हो गया है।
क्या है पूरा मामला
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि मेडिपीडिया ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने राजस्थान नीट-यूजी मेडिकल और डेंटल एडमिशन काउंसलिंग के दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बिना इजाजत अपनी काउंसलिंग चलाई। मामला एसएमएस हॉस्पिटल थाने में दर्ज हुआ है। शिकायत राज्य नीट-यूजी मेडिकल एवं डेंटल काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन ने की थी।
शिकायत में क्या लिखा है
बोर्ड का कहना है कि कंपनी के प्रतिनिधि काउंसलिंग वाली जगह तक पहुंच गए। वहां उन्होंने छात्रों को अपनी निजी काउंसलिंग सेवाओं के बारे में बताया और उनका प्रचार किया।
बोर्ड के मुताबिक उन्होंने अपनी सेवाओं को इस ढंग से रखा कि छात्र उन्हें सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा समझ बैठें। यानी जो लोग बाहर से आए थे वे अंदर वालों जैसे दिखने की कोशिश कर रहे थे।
बोर्ड ने चिंता जताई है कि इससे अभ्यर्थियों में भ्रम फैल सकता है। साथ ही उन्हें पैसों की या दूसरी परेशानियों में फंसने का खतरा भी है।
पुलिस को सौंपे सबूत
बोर्ड ने सिर्फ शिकायत देकर बात खत्म नहीं की। उसने सोशल मीडिया पर चल रही प्रचार सामग्री और तस्वीरें पुलिस को दी हैं। कुछ और डिजिटल सबूत भी सौंपे गए हैं। बोर्ड ने मांग की है कि कंपनी की गतिविधियों और उसके प्रतिनिधियों की भूमिका की जांच की जाए। अब सबकी नजर पुलिस जांच पर है। जांच में यह साफ होगा कि कंपनी ने सच में अधिकारियों जैसा रूप धरा या मामला कुछ और है।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
काउंसलिंग बोर्ड ने साफ कहा है कि नीट-यूजी दाखिले के लिए सिर्फ सरकारी दिशानिर्देशों पर भरोसा करें। किसी भी निजी एजेंसी की सेवा लेने से पहले उसकी साख जरूर परख लें। यह सलाह इसलिए भी अहम है कि काउंसलिंग के दिनों में माहौल तनाव भरा रहता है। सीट मिलेगी या नहीं यह डर हर घर में होता है। ऐसे वक्त में कोई भी बाहरी आदमी आसानी से फायदा उठा सकता है।
कुछ बातें याद रखना ठीक रहेगा।
कोई अपने को सरकारी बताए तो उसकी पहचान पूछें। आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस से जानकारी मिलाएं। सीट पक्की कराने का वादा करने वाले से सावधान रहें। किसी को पैसा देने से पहले पूरी तसल्ली कर लें। शक हो तो काउंसलिंग बोर्ड के दफ्तर में सीधे पूछ लें।
गौरतलब है कि मेडिकल की पढ़ाई का रास्ता वैसे ही कठिन है। सालों की मेहनत के बाद जब काउंसलिंग का मौका आता है तो छात्र किसी उलझन में नहीं पड़ना चाहते। ऐसे में अगर कोई उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ करे तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। फिलहाल मामला पुलिस के पास है। जांच आगे बढ़ेगी तो तस्वीर और साफ होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव