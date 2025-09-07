NEET UG 2025: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले का दूसरा मौका, MBBS-BDS राउंड-2 रजिस्ट्रेशन शुरू

राजस्थान में NEET UG 2025 राउंड-2 काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। उम्मीदवार 10 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 19 सितंबर को जारी होगा।

Rajasthan neet ug counselling 2025: राजस्थान में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने घोषणा की है कि NEET UG 2025 काउंसलिंग राउंड-2 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 6 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rajugneet2025.com पर जाकर 10 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया या फिर दोनों हिस्सों में फार्म पूरा नहीं किया था। वहीं, जो कैंडिडेट्स पहले से पंजीकरण करा चुके हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इस राउंड का सीट आवंटन परिणाम 19 सितंबर को जारी किया जाएगा।

काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक, राजस्थान NEET UG राउंड-2 के लिए चॉइस फिलिंग विंडो 15 से 17 सितंबर तक खुलेगी। इसके बाद जिन उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी, उन्हें 20 से 25 सितंबर के बीच अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा और ट्यूशन फीस जमा करनी होगी।

इस प्रक्रिया में PwD, डिफेंस, पैरा मिलिट्री और NRI श्रेणी के उम्मीदवारों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इन्हें 12 सितंबर को एडमिशन बोर्ड के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित होकर अपने सर्टिफिकेट्स का सत्यापन करवाना होगा। हालांकि, जिनका दस्तावेज़ सत्यापन राउंड-1 में हो चुका है, उन्हें दोबारा आने की जरूरत नहीं है।