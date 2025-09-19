Rajasthan NEET UG 2025: MBBS व BDS एडमिशन के लिए राउंड 2 चॉइस फिलिंग शुरू, जानिए सीट मैट्रिक्स

Rajasthan NEET UG 2025 काउंसलिंग का राउंड 2 शुरू हो गया है। SMS मेडिकल कॉलेज ने MBBS और BDS की 724 सीटों के लिए चॉइस फिलिंग प्रक्रिया 22 सितम्बर तक खोली है।

Rajasthan NEET UG 2025: राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की दौड़ अब और तेज हो गई है। SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने आज यानी 19 सितम्बर से NEET UG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवारों को आधिकारिक पोर्टल rajugneet2025.in पर जाकर 22 सितम्बर तक अपनी चॉइस भरनी होगी और सिक्योरिटी डिपॉज़िट जमा करना होगा।

Rajasthan NEET UG 2025: क्या है सीट मैट्रिक्स राउंड 2 में कुल 724 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें से 610 सीटें MBBS प्रोग्राम के लिए हैं, जबकि 114 सीटें BDS (डेंटल) कोर्स में हैं। ये सीटें राज्य के सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के मेडिकल कॉलेजों में फैली हुई हैं।

Rajasthan NEET UG 2025: किन्हें मिलेगा मौका? राउंड 2 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में कई कैटेगरी के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं:

वे जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन सीट अलॉट नहीं हुई।

वे उम्मीदवार जिन्हें सीट मिली थी लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया।

वे स्टूडेंट्स जिन्होंने अलॉटेड कॉलेज जॉइन करने के बाद इस्तीफा दे दिया।

नए उम्मीदवार, जिन्हें 19 से 22 सितम्बर के बीच पंजीकरण कर चॉइस भरनी होगी। ध्यान रहे, जिन कैंडिडेट्स को राउंड 1 में सीट मिली थी और वे अपग्रेड नहीं चाहते, उन्हें इस राउंड में भाग लेने की जरूरत नहीं है।