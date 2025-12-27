Hindustan Hindi News
जन्म से 12वीं तक मिलेंगे 50 हजार रुपये, सरकार किसे दे रही है ये रकम, जानिए पूरी स्कीम

संक्षेप:

मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत राजस्थान में बेटियों को जन्म से 12वीं तक 50,000 की सहायता की जा रही है। इसकी किश्तें, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां जानिए।

Dec 27, 2025 10:58 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
बेटी के जन्म पर खुशियां मनाने की परंपरा को मजबूती देने और उसके सपनों को उड़ान देने के इरादे से राजस्थान सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई, जो कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि घर-घर तक असर दिखाने लगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना उसी सोच का नतीजा है, जहां जन्म से लेकर 12वीं कक्षा पास करने तक बेटी के साथ सरकार कदम-कदम पर खड़ी रहती है। मकसद साफ है, आर्थिक बोझ हटे, पढ़ाई आसान बने और समाज में बेटियों को बराबरी का हक मिले।

योजना का उद्देश्य और शुरुआत

राज्य सरकार ने 1 जून 2016 से इस योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, लिंग असमानता को कम करना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के तहत परिवारों को कुल 50,000 की आर्थिक सहायता छह किश्तों में दी जाती है, ताकि बेटी की पढ़ाई और सेहत पर खर्च को लेकर किसी तरह की चिंता न रहे। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

किश्तों का पूरा ब्योरा

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की खासियत इसकी चरणबद्ध सहायता है, जो बेटी के विकास के हर अहम पड़ाव को कवर करती है:

  • पहली किश्त: बालिका के जन्म पर 2,500, शर्त यह कि प्रसव किसी सरकारी या पंजीकृत निजी स्वास्थ्य संस्थान में हुआ हो।
  • दूसरी किश्त: एक वर्ष की उम्र पूरी होने और सभी जरूरी टीके लगवाने पर 2,500।
  • तीसरी किश्त: सरकारी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000।
  • चौथी किश्त: छठी कक्षा में प्रवेश करने पर 5,000।
  • पांचवीं किश्त: दसवीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000।
  • छठी किश्त: 12वीं कक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर सबसे बड़ी किश्त 25,000।

इस तरह कुल मिलाकर बेटी को 50,000 की मदद मिलती है, जो उसकी पढ़ाई और आगे की तैयारी में बड़ा सहारा बनती है।

पात्रता की शर्तें

योजना का लाभ उन्हीं बालिकाओं को मिलता है:

  • जो राजस्थान की मूल निवासी हों।
  • जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ हो।
  • पहली किश्त के लिए प्रसव पंजीकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ होना जरूरी है।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय ये कागजात अनिवार्य होते हैं:

  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड
  • मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड
  • स्कूल प्रवेश प्रमाण पत्र (संबंधित किश्तों के लिए)

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थी महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से या राज्य के संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया को सरल रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक परिवार बिना झंझट के योजना का लाभ ले सकें।

