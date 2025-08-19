rajasthan mbbs bds admission counselling sms medical college jaipur राजस्थान:6760 सीटों पर MBBS-BDS एडमिशन प्रक्रिया,SMS मेडिकल कॉलेज में कब और कैसे होगी काउंसलिंग?, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान:6760 सीटों पर MBBS-BDS एडमिशन प्रक्रिया,SMS मेडिकल कॉलेज में कब और कैसे होगी काउंसलिंग?

राजस्थान के 55 कॉलेजों (40 मेडिकल और 15 डेंटल) में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी।

Tue, 19 Aug 2025 05:00 PM
राजस्थान के 55 कॉलेजों (40 मेडिकल और 15 डेंटल) में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए एडमिशन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए पहले राउंड की काउंसलिंग आयोजित की जा रही है। काउंसलिंग का संचालन जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा, जहां स्टूडेंट्स के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह फर्स्ट राउंड काउंसलिंग 21 से 26 अगस्त तक चलेगी।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी और काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉ. आर.के. जैन ने जानकारी दी कि नीट यूजी में पास हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया 21 अगस्त से प्रारंभ होगी। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, उनकी काउंसलिंग और दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को एडमिशन दिया जाएगा।

काउंसलिंग के लिए आने वाले स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉलेज प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं। पार्किंग की व्यवस्था जे.के. लोन हॉस्पिटल, रामनिवास बाग और महाराजा कॉलेज में की गई है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।

इसके अलावा कॉलेज परिसर में मौके पर फोटोकॉपी, नोटरी और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ताकि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सभी स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर-4 से प्रवेश दिया जाएगा। कैंपस के अंदर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के लिए दो फूड जोन बनाए गए हैं, जहां खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध होगी।

डॉ. आर.के. जैन ने बताया कि काउंसलिंग में आने वाले स्टूडेंट्स को गेट नंबर-4 से एंट्री दी जाएगी। इसके बाद सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पर्ची, बैंक में जमा राशि की पर्ची और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं। सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को मैन बिल्डिंग में प्रवेश मिलेगा।

डॉ. जैन ने बताया कि इस काउंसलिंग में कुल 30 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 10 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और 15 डेंटल कॉलेज शामिल हैं। इसमें कुल 5418 सीटें मेडिकल (एमबीबीएस) और 1342 सीटें डेंटल (बीडीएस) की हैं। इस प्रकार कुल 6760 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा।

पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद शेष सीटों पर आगे की प्रक्रिया चलाई जाएगी। फिलहाल छात्रों और उनके परिजनों को एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर पहुंचना होगा।

