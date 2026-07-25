Rajasthan LDC Answer Key 2026: राजस्थान LDC आंसर की जारी, यहां करें चेक; ऐसे दर्ज करें आपत्ति

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 5 और 6 जुलाई 2026 को आयोजित LDC भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने 5 और 6 जुलाई 2026 को आयोजित LDC भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 के बीच ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर ही अपनी आपत्तियां दर्ज करें।

राजस्थान LDC आसंर की 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके राजस्थान LDC भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर "Rajasthan LDC Answer Key 2026" या संबंधित आंसर की के लिंक पर क्लिक करें।

अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की PDF खुल जाएगी।

आंसर की डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट या कॉपी सुरक्षित रख लें।

ऐसे दर्ज करें आपत्ति यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उसके उत्तर पर आपत्ति है, तो वह 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है।

बोर्ड के अनुसार, प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। यह शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा।

RSSB सभी उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों की जांच करने के बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा। इसके बाद इसी फाइनल आंसर की के आधार पर LDC भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें किसी उत्तर पर आपत्ति है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उसे दर्ज करा दें, क्योंकि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

राजस्थान LDC परीक्षा 2026: महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा का नाम: राजस्थान LDC (क्लर्क ग्रेड-II) एवं जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026

परीक्षा तिथि: 5 और 6 जुलाई 2026

प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तिथि: 24 जुलाई 2026

आपत्ति दर्ज करने की अवधि: 27 जुलाई से 29 जुलाई 2026

कुल रिक्तियां: 10,644 पद

भर्ती पद: क्लर्क ग्रेड-II (LDC) और जूनियर असिस्टेंट