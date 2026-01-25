Hindustan Hindi News
Rajasthan Lab Assistant Vacancy 2026: Check Eligibility, Age Limit, and Selection Process 12th Pass Naukri
RSMSSB Lab Assistant Recruitment 2026: 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, लैब असिस्टेंट पदों पर निकली वैकेंसी

संक्षेप:

RSMSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लैब असिस्टेंट भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर चयन किया जाएगा।

Jan 25, 2026 07:34 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
RSSB Lab Assistant Recruitment 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB) ने प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक शानदार अवसर प्रदान किया है। बोर्ड ने लैब असिस्टेंट (प्रयोगशाला सहायक) भर्ती 2026 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग और कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है।

पदों का विवरण और विभागों की जानकारी

इस भर्ती अभियान के माध्यम से विज्ञान, भूगोल और गृह विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के लिए लैब असिस्टेंट के 804 पदों पर चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति राजस्थान के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और प्रयोगशालाओं में की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पदों की कुल संख्या और श्रेणीवार आरक्षण का विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता उनके द्वारा चुने गए विषय पर निर्भर करती है:

विज्ञान विषय के लिए: उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

भूगोल और गृह विज्ञान के लिए: संबंधित विषयों के साथ 12वीं पास उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आयु सीमा: इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों) को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और परीक्षा का स्वरूप

चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और योग्यता पर आधारित होगी। उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इस परीक्षा में दो भाग होने की संभावना है।

सामान्य ज्ञान: इसमें राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल और सामान्य जागरूकता शामिल होगी।

संबंधित विषय: उम्मीदवार द्वारा चुने गए विषय (विज्ञान, भूगोल या गृह विज्ञान) से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को डॉकयूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण निर्देश

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in या SSO राजस्थान पोर्टल के माध्यम से 27 जनवरी 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि 25 फरवरी 2026 का इंतजार किए बिना अपना फॉर्म समय पर भरें। आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा।

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो प्रयोगशाला क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और राजस्थान सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
