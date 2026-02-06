राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक: 1100 पदों के लिए अब तक आए 1 लाख से ज्यादा आवेदन, आखिरी तारीख 11 फरवरी
rajasthan krishi paryavekshak bharti 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए 1100 पदों पर आवेदन शुरू कर दिए हैं। योग्यता, फीस, परीक्षा तारीख और आवेदन प्रक्रिया यहां समझें।
rajasthan krishi paryavekshak bharti 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी आरएसएसबी ने राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के तहत कुल 1100 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ऑनलाइन आवेदन 13 जनवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं और 11 फरवरी 2026 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक भरे जा सकते हैं।
जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में किसी तरह का सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए 14 फरवरी 2026 तक का समय तय किया गया है। उम्मीदवार आरएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन को लेकर बढ़ रही है भीड़
आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है कि 5 फरवरी तक कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के लिए 1 लाख 5 हजार 429 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इससे साफ है कि इस भर्ती को लेकर उम्मीदवारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
कब होगी परीक्षा?
आरएसएसबी कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2026 का आयोजन 14 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। एडमिट कार्ड को लेकर सूचना बोर्ड की ओर से बाद में जारी की जाएगी।
आरएसएसबी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026: जरूरी जानकारी एक नजर में
यह भर्ती विज्ञापन संख्या 03/2026 के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, हालांकि आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 600 रुपये, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये तय किया गया है।
कौन कर सकता है आवेदन? जानिए पात्रता
बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी (कृषि) या बीएससी (कृषि-उद्यान) ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, 10+2 योजना के तहत कृषि विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या पुरानी योजना के तहत कृषि के साथ उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र हैं।
इसके साथ ही उम्मीदवार को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में काम करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का सामान्य ज्ञान होना अनिवार्य है।
राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
आरएसएसबी ने साफ किया है कि कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के आवेदन सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वतः निरस्त कर दिए जाएंगे।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा। इसके लिए एकबारीय पंजीकरण शुल्क जमा करना जरूरी है। पंजीकरण की प्रक्रिया ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है। इसके बाद उम्मीदवार SSO लॉगिन के जरिए आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।
आवेदन करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने से पहले उम्मीदवार अपनी पात्रता और भरी गई जानकारी को अच्छी तरह जांच लें। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार श्रेणी चुनने के बाद उसमें बदलाव की अनुमति नहीं होगी, इसलिए कैटेगरी का चयन सोच-समझकर करें। ओटीआर में लाइव फोटो अपलोड करने से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। मोबाइल फोन से लिए गए हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान की फोटो मान्य नहीं की जाएगी।
