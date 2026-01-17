Rajasthan Board : 12वीं में कितने नंबर आने पर मुफ्त में मिलेगी स्कूटी? जानें ये खास स्कीम
राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राजस्थान बोर्ड (RBSE) की कक्षा 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें स्वतंत्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं योजना की पूरी जानकारी, योग्यता, पात्रता और कितने नंबर पर स्कूटी मिलती है।
कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है?
यह योजना राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। इसका नाम आदिवासी समाज की महान क्रांतिकारी कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की मेधावी लड़कियों को स्कूटी देकर उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना और उन्हें सुरक्षित आवागमन का साधन उपलब्ध कराना है। हर साल हजारों लड़कियां इस योजना का लाभ उठाकर कॉलेज जाती हैं। स्कूटी के साथ हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण भी दिए जाते हैं।
स्कूटी पाने के लिए कितने नंबर चाहिए?
राजस्थान बोर्ड (RBSE) की कक्षा 12वीं परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत या अंक पर स्कूटी मिलती है, लेकिन हर साल थोड़ा बदलाव हो सकता है:
- आर्ट्स/कॉमर्स स्ट्रीम: 75% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर कम से कम 300 से 320 नंबर के आसपास)
- साइंस स्ट्रीम: 80% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर 400+ नंबर के आसपास)
- कुछ जिलों/वर्गों में छूट: SC/ST/OBC/EWS वर्ग की छात्राओं के लिए प्रतिशत में थोड़ी छूट मिल सकती है (जैसे 70-72%)।
सटीक प्रतिशत और कट-ऑफ हर साल बोर्ड रिजल्ट के बाद जारी की जाती है। टॉप मेरिट लिस्ट में आने वाली छात्राओं को प्राथमिकता मिलती है।
योजना की पात्रता और योग्यता
स्कूटी पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो।
- कक्षा 12वीं RBSE बोर्ड से नियमित रूप से पास की हो।
- उक्त प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
- परिवार की वार्षिक आय सामान्यतः ₹8 लाख से कम हो (कुछ वर्षों में यह सीमा बदलती है)।
- छात्रा ने पहले किसी अन्य स्कूटी योजना का लाभ नहीं लिया हो।
- नियमित कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए।
- योजना केवल लड़कियों के लिए है।
आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने का तरीका
- बोर्ड रिजल्ट आने के बाद शिक्षा विभाग या संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट जारी की जाती है।
- योग्य छात्राओं को SMS या पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाता है।
- आवेदन ऑनलाइन SSO पोर्टल या योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर होता है।
- दस्तावेज जैसे 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने होते हैं।
- सत्यापन के बाद स्कूटी डीलरशिप पर उपलब्ध कराई जाती है।
- स्कूटी की कीमत लगभग 70,000 से 90,000 रुपये तक होती है, जो पूरी तरह सरकार द्वारा वहन की जाती है।
राजस्थान सरकार की यह योजना ना केवल लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाती है।