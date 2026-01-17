संक्षेप: राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना मेधावी लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत राजस्थान बोर्ड (RBSE) की कक्षा 12वीं में अच्छे अंक लाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जाती है। यह योजना लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें स्वतंत्र बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं योजना की पूरी जानकारी, योग्यता, पात्रता और कितने नंबर पर स्कूटी मिलती है।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना क्या है? यह योजना राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। इसका नाम आदिवासी समाज की महान क्रांतिकारी कालीबाई भील के नाम पर रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की मेधावी लड़कियों को स्कूटी देकर उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाना और उन्हें सुरक्षित आवागमन का साधन उपलब्ध कराना है। हर साल हजारों लड़कियां इस योजना का लाभ उठाकर कॉलेज जाती हैं। स्कूटी के साथ हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरण भी दिए जाते हैं।

स्कूटी पाने के लिए कितने नंबर चाहिए? राजस्थान बोर्ड (RBSE) की कक्षा 12वीं परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता है। सामान्यतः सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत या अंक पर स्कूटी मिलती है, लेकिन हर साल थोड़ा बदलाव हो सकता है:

आर्ट्स/कॉमर्स स्ट्रीम: 75% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर कम से कम 300 से 320 नंबर के आसपास)

75% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर कम से कम 300 से 320 नंबर के आसपास) साइंस स्ट्रीम: 80% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर 400+ नंबर के आसपास)

80% या उससे अधिक अंक (कुल मिलाकर 400+ नंबर के आसपास) कुछ जिलों/वर्गों में छूट: SC/ST/OBC/EWS वर्ग की छात्राओं के लिए प्रतिशत में थोड़ी छूट मिल सकती है (जैसे 70-72%)। सटीक प्रतिशत और कट-ऑफ हर साल बोर्ड रिजल्ट के बाद जारी की जाती है। टॉप मेरिट लिस्ट में आने वाली छात्राओं को प्राथमिकता मिलती है।

योजना की पात्रता और योग्यता स्कूटी पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं: