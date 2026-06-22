Rajasthan JET Admit Card 2026: इंतजार खत्म! जल्द जारी होंगे राजस्थान जेट के एडमिट कार्ड, यहां से करें डाउनलोड
SKRAU बीकानेर raubikaner.org पर एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। 27 जून को होने वाले इम्तिहान के लिए ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट।
कृषि क्षेत्र में अपना शानदार भविष्य संवारने का सपना देख रहे नौजवानों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है। आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हजारों छात्र बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (SKRAU), बीकानेर जल्द राजस्थान जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट (JET) के एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है। अगर आप भी इस इम्तिहान की तैयारियों में दिन-रात एक कर रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि आप अपना जरूरी हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।
बदली गई थी इम्तिहान की तारीख
शायद आपको याद हो कि पहले यह अहम परीक्षा 21 जून 2026 को मुकर्रर की गई थी। लेकिन किसी वजह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने तारीख में बदलाव करते हुए इसे आगे खिसका दिया था। अब यह परीक्षा 27 जून 2026 को होने जा रही है। तारीख बदलने से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पुख्ता करने के लिए कुछ और मोहलत तो मिल गई, लेकिन इसके साथ ही एडमिट कार्ड का इंतज़ार भी थोड़ा लंबा खिंच गया। खैर, अब वो इंतज़ार पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है। आधिकारिक वेबसाइट raubikaner.org पर आज किसी भी वक्त डाउनलोड लिंक एक्टिव किया जा सकता है।
क्यों इतना जरूरी है यह हॉल टिकट?
हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे बड़ी और बुनियादी शर्त होती है। इसे महज़ एक कागज़ का टुकड़ा समझने की भूल न करें; यह असल में परीक्षा केंद्र के अंदर जाने का आपका इकलौता पास है। इसके बिना आपको किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इसलिए, जैसे ही लिंक खुले, आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि अपना हॉल टिकट निकालकर उसे अपने पास महफूज़ कर लें।
आखिरी वक्त की हड़बड़ी से बचें
तकनीक के इस दौर में वेबसाइट का सर्वर डाउन होना कोई नई बात नहीं है। अमूमन देखा जाता है कि जब एक साथ हज़ारों छात्र किसी वेबसाइट पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो साइट या तो क्रैश हो जाती है या फिर बेहद धीमी हो जाती है। ऐसे में जो छात्र आखिरी दिन का इंतजार करते हैं, वे बिना वजह भारी तनाव का शिकार हो जाते हैं। इम्तिहान के वक्त दिमाग का शांत रहना बहुत जरूरी है। इसलिए समझदारी इसी में है कि आज ही अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और उसकी एक साफ प्रिंट आउट कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सबसे आसान तरीका
अगर आप इंटरनेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा माहिर नहीं हैं, तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने का तरीका बेहद सीधा और आसान है। बस नीचे दिए गए इन चंद स्टेप्स को फॉलो करें -
सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में जाएं और स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट raubikaner.org खोलें।
होमपेज पर जाते ही आपको ताज़ा अपडेट्स का एक सेक्शन नज़र आएगा। वहीं पर आपको “Rajasthan JET Admit Card 2026” का लिंक ढूंढना है।
जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक नया लॉगिन विंडो खुल जाएगा।
यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर (पंजीकरण संख्या) और पासवर्ड सही-सही भरना होगा।
अपनी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिए गए 'सबमिट' बटन पर क्लिक कर दें।
कुछ ही सेकंड में आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर होगा। इसे फौरन डाउनलोड करें और इसका प्रिंट आउट लेना कतई न भूलें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव