इंजीनियरों के लिए खुशखबरी! 874 से बढ़कर 1,909 हुईं जूनियर इंजीनियर की भर्तियां, दोबारा खुले आवेदन
इंजीनियरिंग छात्रों के लिए खुशखबरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने JEN भर्ती 2026 के पद 874 से बढ़ाकर 1,909 कर दिए हैं। योग्य उम्मीदवार 18 नवंबर से 17 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा वाले युवाओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने जूनियर इंजीनियर (JEN / JE) भर्ती 2026 के तहत पदों की संख्या में बंपर बढ़ोतरी करते हुए संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। बोर्ड ने कुल रिक्तियों को 874 से बढ़ाकर 1,909 पद कर दिया है, सीधे 1,035 नए पदों का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक 18 नवंबर 2026 से दोबारा खोल दिया गया है, जिसके जरिए योग्य उम्मीदवार 17 दिसंबर 2026 (रात 11:59 बजे) तक आवेदन और फीस का भुगतान कर सकते हैं।
किस विभाग में कितने पद बढ़े?
17 नवंबर 2026 को जारी संशोधित नोटिस के अनुसार, तीन नए विभागों के पदों को इसमें जोड़ा गया है और दो मौजूदा विभागों की रिक्तियों में बढ़ोतरी की गई है।
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH): 770 पद (नए जोड़े गए)
सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD): 393 से बढ़कर 403 पद (10 पदों की बढ़ोतरी)
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED): 230 से बढ़कर 294 पद (64 पदों की बढ़ोतरी)
जल संसाधन विभाग (WRD): 251 पद (यथावत)
स्वायत्त शासन विभाग (LSGD): 150 पद (नए जोड़े गए)
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (RSAMB): 41 पद (नए जोड़े गए)
इन पदों पर सिविल (डिग्री/डिप्लोमा), इलेक्ट्रिकल (डिग्री) और मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल (डिप्लोमा) ब्रांचों के तहत नियुक्तियां की जाएंगी।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित ट्रेड (सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल) में इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2027 के आधार पर अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क (OTR) और चयन प्रक्रिया
वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के तहत सामान्य वर्ग, क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, राजस्थान के नॉन-क्रीमीलेयर ओबीसी/एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 400 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल परीक्षण शामिल हैं।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान के एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in या बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और 17 दिसंबर 2026 से पहले शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट कर दें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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