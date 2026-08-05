राजस्थान ITI की पहली मेरिट लिस्ट जारी, ऐसे देखें अपना नाम; जानें एडमिशन का पूरा प्रोसेस
Rajasthan ITI merit list 2026: राजस्थान सरकार ने ITI एडमिशन 2026-27 के लिए पहली सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसे छात्र ऑफिशियल पोर्टल पर लॉग इन करके चेक कर सकते हैं और 6 से 8 अगस्त तक अपने संस्थान में रिपोर्ट कर सकते हैं।
Rajasthan ITI merit list 2026: साल 2026-27 के नए सेशन के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) में दाखिले की पहली सीट अलॉटमेंट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया था वो अब आराम से घर बैठे अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। आज यानी 5 अगस्त 2026 को तय शेड्यूल के मुताबिक यह लिस्ट एडमिशन पोर्टल पर लाइव कर दी गई है।
कहां और कैसे चेक करें अपना अलॉटमेंट?
अब सवाल उठता है कि लिस्ट में अपना नाम कैसे देखा जाए? इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। विभाग ने सारा काम ऑनलाइन कर दिया है ताकि किसी को भी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। छात्रों को बस राजस्थान ITI के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाना है। वहां उन्हें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। जैसे ही आप अपनी डिटेल्स सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर आपके सामने यह जानकारी आ जाएगी कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट और कौन सा ट्रेड (जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आदि) अलॉट हुआ है।
इन तारीखों का रखें ख्याल
एक बार जब आपको पता चल जाए कि आपका नंबर आ गया है, तो असली काम वहां से शुरू होता है। सिर्फ लिस्ट में नाम आना ही काफी नहीं है, आपको अपनी सीट पक्की भी करनी होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन बच्चों को पहली लिस्ट में सीट मिल गई है, उन्हें 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2026 के बीच हर हाल में अपने अलॉट किए गए ITI संस्थान में पहुंचना होगा।
अगर आपने इन तीन दिनों के भीतर कॉलेज जाकर रिपोर्ट नहीं किया या एडमिशन की फीस जमा करने में आनाकानी की, तो आपकी सीट तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। जी हां, नियम एकदम सख्त हैं। तय वक्त के बाद किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं सुना जाएगा और आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए बिना किसी देरी के, कल सुबह ही अपने कॉलेज के लिए निकल जाएं।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या-क्या ले जाना है?
जब आप अपने आवंटित संस्थान में जाएंगे, तो वहां आपके कागजातों की बारीकी से जांच की जाएगी। जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। ध्यान रखें, आपको अपने सभी असली दस्तावेज और सर्टिफिकेट्स साथ लेकर जाने हैं। इसके अलावा अपनी दसवीं या बारहवीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो), मूल निवास प्रमाण पत्र, और अपने पासपोर्ट साइज फोटो जरूर साथ रखें। बेहतर होगा कि आप इन सभी असली दस्तावेजों की कम से कम दो सेट फोटोकॉपी भी करवा लें ताकि मौके पर किसी भी तरह की कोई अफरा-तफरी न मचे। जब सारे कागजात चेक हो जाएंगे और आप फीस भर देंगे, तो आपको कॉलेज की तरफ से एक एडमिशन कंफर्मेशन स्लिप दी जाएगी। इसे संभालकर रखना बहुत जरूरी है।
अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
अगर आप इंटरनेट के इस्तेमाल को लेकर थोड़े भी कन्फ्यूज हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें -
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर राजस्थान ITI एडमिशन के ऑफिशियल पोर्टल को खोलें।
- होमपेज पर आपको एक नया लिंक चमकता हुआ दिखेगा जिस पर 'Rajasthan ITI 1st Seat Allotment Merit List 2026' लिखा होगा, बस उस पर क्लिक कर दें।
- अब जो नया पेज खुलेगा, उसमें अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सावधानी से भरें।
- डिटेल्स सही-सही डालकर 'सबमिट' का बटन दबाएं।
- बस! आपके सामने आपका अलॉटेड इंस्टीट्यूट और ट्रेड खुल जाएगा।
यहां से अपना अलॉटमेंट लेटर जरूर डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।
जिनका नाम नहीं आया वो क्या करें?
अब बात करते हैं उन युवाओं की जिन्हें इस पहली लिस्ट में कोई सीट नहीं मिल पाई है, या फिर उन्हें वो कॉलेज नहीं मिला जो वो चाहते थे। ऐसे में आपको बिल्कुल भी मायूस होने या दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। विभाग 9 और 10 अगस्त को काउंसलिंग का अगला राउंड आयोजित करने जा रहा है। ये उन छात्रों के लिए एक और सुनहरा मौका होगा जो अपनी पसंद का कॉलेज पाना चाहते हैं। इसलिए अपनी उम्मीद बनाए रखें और अगले राउंड के अपडेट्स पर पैनी नजर रखें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव