राजस्थान हाईकोर्ट के SI-भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौतीः ट्रेनी SI ने डिवीजन बेंच में की अपील

राजस्थान में हुई सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द करने के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। 28 अगस्त को आए सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए विक्रम पंवार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने अपील दायर की है। उनकी ओर से एडवोकेट अलंकृता शर्मा ने यह अपील डिवीजन बेंच में प्रस्तुत की है।

अभ्यर्थियों का तर्क है कि सिंगल बेंच का फैसला गलत है और इससे उन उम्मीदवारों के हित प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ परीक्षा दी थी। उनका कहना है कि चयन हो चुका है और नियुक्तियां भी मिल चुकी हैं। ऐसे में इस स्तर पर पूरी भर्ती को रद्द करना न्यायोचित नहीं है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सिंगल बेंच का आदेश निरस्त किया जाए।

अपील में यह भी कहा गया है कि जिन उम्मीदवारों ने निष्पक्ष रूप से परीक्षा दी और चयनित हुए, वे इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उनका करियर दांव पर लग गया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया है कि जब भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं, तो अब पूरी प्रक्रिया को अमान्य करना उन पर अन्याय है।

इस अपील में स्टे एप्लिकेशन भी मूव की गई है। अपीलकर्ताओं की ओर से खंडपीठ से मांग की गई है कि सिंगल बेंच के फैसले पर तत्काल रोक लगाई जाए। अपीलकर्ताओं ने अपील पर जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में मेंशनिंग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर सकती है।

डिवीजन बेंच में इस मामले पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं, अपीलकर्ताओं ने हाईकोर्ट से यह भी कहा है कि जब तक अपील पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सिंगल बेंच के फैसले को लागू करने से रोका जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया था। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में लीक हुआ। 202 पेज के आदेश में कोर्ट ने उल्लेख किया कि पेपर लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के 6 सदस्यों की भूमिका रही। इतना ही नहीं, ब्लूटूथ गैंग तक भी यह पेपर पहुंच चुका था।

इन परिस्थितियों में कोर्ट ने माना कि इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आरपीएससी में गड़बड़ियों को लेकर भी स्वतः संज्ञान लिया था। इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया गया है। यह मामला भी डिवीजन बेंच में लिस्ट किया गया है। इस पर जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ 10 अगस्त को सुनवाई करेगी।