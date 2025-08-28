राजस्थान हाईकोर्ट ने 859 पदों वाली एसआई भर्ती-2021 को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी

राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 को रद्द कर दिया है। इस भर्ती में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक कांड के खुलासे के बाद कई ट्रेनी एसआई गिरफ्तार किए गए थे।

जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।

करीब एक साल पहले, 13 अगस्त को भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई थीं।

• सरकार ने कोर्ट में कहा था कि भर्ती में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई है।

• इनमें 54 ट्रेनी एसआई, 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार अभ्यर्थी शामिल थे।

• सरकार का तर्क था कि पूरे चयन को रद्द करने की बजाय गुनाहगारों की पहचान कर कार्रवाई की जा सकती है।

चयनित अभ्यर्थियों ने भी भर्ती रद्द करने का विरोध किया था। उनका कहना था कि –

• उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है।

• कई उम्मीदवारों ने इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य राजकीय सेवाओं से इस्तीफा दिया था।

• पूरी भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा।

पेपर लीक मामले की जांच एसओजी कर रही थी। जांच में कई ट्रेनी एसआई और अन्य उम्मीदवारों की संलिप्तता सामने आई थी। मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पूरे चयन को निरस्त कर दिया है।

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस भर्ती में भारी फर्जीवाड़ा हुआ था। उनकी जानकारी के अनुसार 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने धांधली करके परीक्षा पास की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल 58 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े थे, लेकिन उनके पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर 50% से ज्यादा कैंडिडेट फर्जी तरीके से सेलेक्ट हुए थे। किरोड़ी ने कहा कि अगर ऐसे लोग पुलिस सेवा में आते तो प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो जाती।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और इसे सुधारने की आवश्यकता बताई। कोर्ट ने इस मामले में RPSC के पूर्व सदस्य रामू राम राईका और बाबूलाल कटारा की भूमिका को भी माना। गौरतलब है कि पेपर लीक प्रकरण में रामू राम राईका, उनके बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका की गिरफ्तारी हुई थी। देवेश और शोभा को जमानत मिल चुकी है, लेकिन रामू राम राईका अब भी जेल में हैं।