घर के भेदी ने लंका ढहा दी; SI भर्ती रद्द पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानिए पूरी वजह

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। यह भर्ती 859 पदों के लिए कराई गई थी। पेपर लीक मामले में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे और जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र का प्रदेशभर में प्रसार हुआ था।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती में RPSC के छह सदस्यों की भूमिका सामने आई थी। इतना ही नहीं, भर्ती का पेपर ब्लूटूथ गैंग तक पहुंच गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे हालातों में इस भर्ती को जारी रखना संभव नहीं है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि 2025 की एसआई भर्ती में 2021 के रद्द किए गए पद भी जोड़े जाएं। साथ ही, 2021 में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों को फिर से इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि भर्ती में सही और गलत की छंटनी करना मुश्किल है। कई अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन अगर पेपर लीक से केवल एक भी अभ्यर्थी थानेदार बनता है तो यह समाज और व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि कोर्ट ने इस भर्ती में तत्कालीन RPSC अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। सरकार की कमेटी की सिफारिश और पहले दी गई AG की राय के आधार पर ही भर्ती को निरस्त किया गया।