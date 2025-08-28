rajasthan high court si bharti cancelled reason rpsc paper leak case घर के भेदी ने लंका ढहा दी; SI भर्ती रद्द पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानिए पूरी वजह, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rajasthan high court si bharti cancelled reason rpsc paper leak case

घर के भेदी ने लंका ढहा दी; SI भर्ती रद्द पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानिए पूरी वजह

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। यह भर्ती 859 पदों के लिए कराई गई थी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरThu, 28 Aug 2025 04:51 PM
share Share
Follow Us on
घर के भेदी ने लंका ढहा दी; SI भर्ती रद्द पर राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानिए पूरी वजह

राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती-2021 को रद्द कर दिया। यह भर्ती 859 पदों के लिए कराई गई थी। पेपर लीक मामले में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे और जांच में सामने आया कि प्रश्नपत्र का प्रदेशभर में प्रसार हुआ था।

जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती में RPSC के छह सदस्यों की भूमिका सामने आई थी। इतना ही नहीं, भर्ती का पेपर ब्लूटूथ गैंग तक पहुंच गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे हालातों में इस भर्ती को जारी रखना संभव नहीं है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि 2025 की एसआई भर्ती में 2021 के रद्द किए गए पद भी जोड़े जाएं। साथ ही, 2021 में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों को फिर से इस परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि भर्ती में सही और गलत की छंटनी करना मुश्किल है। कई अभ्यर्थियों ने ईमानदारी से परीक्षा दी थी, उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन अगर पेपर लीक से केवल एक भी अभ्यर्थी थानेदार बनता है तो यह समाज और व्यवस्था के लिए सही नहीं होगा।

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि कोर्ट ने इस भर्ती में तत्कालीन RPSC अध्यक्ष और सदस्यों की भूमिका पर गंभीर टिप्पणियां की हैं। सरकार की कमेटी की सिफारिश और पहले दी गई AG की राय के आधार पर ही भर्ती को निरस्त किया गया।

वर्तमान में RPSC ने एसआई और प्लाटून कमांडर के 1015 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रखी है। इसके लिए आवेदन 10 अगस्त से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 8 सितंबर है। आयोग ने इस भर्ती की परीक्षा 5 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित की है।

Sub Inspector
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।