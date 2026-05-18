Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें कट-ऑफ मार्क्स
Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने रविवार, 17 मई 2026 को ड्राइवर और चौफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
Rajasthan High Court Driver Result 2026: राजस्थान हाई कोर्ट ने रविवार, 17 मई 2026 को ड्राइवर और चौफर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट hcraj.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और श्रेणी-वार कट-ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं। यह परिणाम मुख्य रूप से दो प्रमुख भागों के लिए जारी किया गया है। इसमें भाग-1 (Part-I) के तहत जिला न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) में 'ड्राइवर' के पद शामिल हैं। वहीं भाग-2 (Part-II) के तहत राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) में 'चौफर' के पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी किए गए हैं।
अगले चरण के लिए इतने अंक लाना था जरूरी, देखें पूरी कट-ऑफ लिस्ट
रिजल्ट के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन ने दोनों पदों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों (TSP और Non-TSP) के अनुसार कट-ऑफ अंक भी जारी कर दिए हैं।
1. जिला न्यायालयों में ड्राइवर पद के लिए कट-ऑफ (Non-TSP Area):
अनारक्षित : 78 अंक
अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग (OBC/MBC - NCL): 77 अंक
अनुसूचित जाति (SC): 75 अंक
अनुसूचित जनजाति (ST): 72 अंक
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित क्षेत्र (TSP Area) के तहत प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के लिए अनारक्षित वर्ग की कट-ऑफ 52 अंक और डूंगरपुर के लिए 55 अंक रही है।
2. हाई कोर्ट में चौफर पद के लिए मुख्य कट-ऑफ:
अनारक्षित (पुरुष) श्रेणी की कट-ऑफ 76 अंक और अनारक्षित (महिला) की कट-ऑफ 49 अंक रही है। ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग के लिए कट-ऑफ 73 अंक और एससी (पुरुष) के लिए 69 अंक तय की गई है।
26 अप्रैल को आयोजित हुई थी परीक्षा, जानें अगला चरण
इस संयुक्त भर्ती के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट (लिखित परीक्षा) का आयोजन पिछले महीने 26 अप्रैल 2026 को राज्य के विभिन्न केंद्रों पर किया गया था। इसके बाद 29 अप्रैल को इसकी आंसर-की जारी की गई थी, जिस पर छात्रों से 7 मई तक आपत्तियां मांगी गई थीं। हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
इसके अनुसार, जिन उम्मीदवारों की ओएमआर (OMR) शीट में एक से अधिक गोले भरे गए थे, जिन्होंने व्हाइटनर का इस्तेमाल किया था या गोला काला करने का गलत तरीका अपनाया था, उनकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं किया गया है।
लिखित परीक्षा के इस परिणाम में जिन भी उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल हैं, उन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी जॉब टेस्ट और इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा। हाई कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी जॉब टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा।
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