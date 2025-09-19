rajasthan grade fourth recruitment exam strict checking sleeves cut earrings removed राजस्थान: ग्रेड फोर्थ भर्ती परीक्षा में कड़ी जांच;अभ्यर्थियों की आस्तीन काटी, बालियां उतरवाईं, Career Hindi News - Hindustan
Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरFri, 19 Sep 2025 01:59 PM
राजस्थान: ग्रेड फोर्थ भर्ती परीक्षा में कड़ी जांच;अभ्यर्थियों की आस्तीन काटी, बालियां उतरवाईं

राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई। परीक्षा 21 सितंबर तक दो पारी में आयोजित होगी। पहली पारी सुबह 10 बजे से शुरू हुई। अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह 8 बजे से ही शुरू कर दी गई थी। प्रवेश से पहले सभी को मेटल डिटेक्टर से कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में जाने दिया गया।

इस दौरान महिला अभ्यर्थियों को कानों में पहनी बालियां उतारने को कहा गया। हाथों में बंधे धागे और गले के डोरे भी कैंची से कटवाए गए। यहां तक कि अंगूठियां भी निकलवाई गईं। पुरुष अभ्यर्थियों की शर्ट की आस्तीन काटी गई। सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बरती गई।

सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों पर एंट्री बंद कर दी गई। इसके बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। कई उम्मीदवार समय निकल जाने के बाद पहुंचे और हाथ जोड़कर अधिकारियों से अंदर जाने की विनती करने लगे। वहीं, एंट्री बंद होने से कुछ मिनट पहले पहुंचे परीक्षार्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्रों में दाखिल हुए।

इस भर्ती परीक्षा में 53 हजार 749 पदों के लिए करीब 24 लाख 75 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इनमें 75 प्रतिशत ऐसे हैं, जो ओवर क्वालिफाइड हैं। सरकारी नौकरी पाने की चाहत में उन्होंने चपरासी के पद के लिए भी आवेदन किया है।

राजस्थान के 38 जिलों में 1286 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हर पारी में करीब 4 लाख 11 हजार 843 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

पहले दिन से ही परीक्षा में सुरक्षा और नकल रोकने को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। उम्मीदवारों को बिना गहनों, धागों और अतिरिक्त कपड़े के प्रवेश दिया गया। कई केंद्रों पर अभ्यर्थियों की तलाशी में काफी समय लगा, जिससे कतारें लंबी होती चली गईं।

राजस्थान में हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों को देखते हुए इस बार सरकार ने सुरक्षा इंतजाम और सख्ती बढ़ाई है। अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज लेकर ही अंदर जाने की अनुमति दी गई।

