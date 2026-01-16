Rajasthan Grade 4 Result 2025-26 आज कभी भी हो सकता है जारी, 21 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म

संक्षेप: राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2025-26 का रिजल्ट 16 जनवरी 2026 को जारी होगा। सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।

Rajasthan Grade 4 Result 2025-26: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने Rajasthan Grade 4 Result 2025 26 को लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है।

RSSB द्वारा यह परीक्षा 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को पूरे राज्य में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। परीक्षा का आयोजन ग्रेड 4 यानी क्लास IV / ग्रुप D के कुल 53,749 पदों को भरने के लिए किया गया था। इनमें 48,199 पद नॉन TSP क्षेत्र और 5,550 पद TSP क्षेत्र के लिए निर्धारित हैं।

Rajasthan Grade 4 Result 2025-26: PDF में जारी होगा रिजल्ट राजस्थान ग्रेड 4 रिजल्ट 2025 26 को PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल होंगे। यह रिजल्ट RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार वेबसाइट के ‘Results’ सेक्शन में जाकर रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकेंगे।

बोर्ड की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 16 जनवरी 2026 से PDF लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी प्राप्त करें।

Rajasthan Grade 4 Result 2025-26: कट-ऑफ क्लियर करने वालों को मिलेगा अगला मौका जो उम्मीदवार Rajasthan Grade 4 Cut Off 2025 26 को पार करेंगे, उन्हें भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, श्रेणी प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। DV प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम नियुक्ति सूची जारी की जाएगी।

Rajasthan Grade 4 Result 2025-26: मुख्य जानकारी आयोजक संस्था: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB/RSMSSB)

पद का नाम: ग्रेड 4 / क्लास IV / ग्रुप D

कुल पद: 53,749

परीक्षा तिथि: 19–21 सितंबर 2025

रिजल्ट जारी होने की तारीख: 16 जनवरी 2026

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा + दस्तावेज सत्यापन

ऑफिशियल वेबसाइट: rssb.rajasthan.gov.in

Rajasthan Grade 4 Result 2025-26: रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं-

1. सबसे पहले rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Candidate Corner पर क्लिक करें।

3. इसके बाद Results टैब खोलें।

4. अब “Result and Merit List of Rajasthan Grade 4 Recruitment 2025 26” लिंक पर क्लिक करें।

5. स्क्रीन पर PDF खुलेगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर होंगे।

6. Ctrl + F का उपयोग कर अपना रोल नंबर खोजें।

अगर आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप अगले चरण के लिए चयनित हो चुके हैं।