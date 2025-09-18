Rajasthan Grade 4 recruitment exam : RSMSSB 4th grade exam ban on analysis of question papers notice राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा से ऐन पहले RSMSSB का बड़ा फैसला, प्रश्नपत्रों के विश्लेषण व चर्चा पर रोक, नोटिस जारी, Career Hindi News - Hindustan
राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा से ऐन पहले RSMSSB का बड़ा फैसला, प्रश्नपत्रों के विश्लेषण व चर्चा पर रोक, नोटिस जारी

राजस्थान क्लास 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा तीन दिन 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को कुल 6 पारियों में होगी। इन तीन दिनों के दौरान कोई भी कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई अन्य व्यक्ति पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकेगा।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 02:43 PM
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से ऐन पहले बड़ा फैसला लिया है। आरएसएमएसएसबी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा समेत एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण व चर्चा पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने कहा है कि संभावित प्रश्नों के विश्लेषण व चर्चा पर भी प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान क्लास 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा तीन दिन 19, 20 व 21 सितंबर 2025 को कुल 6 पारियों में होगी। इन तीन दिनों के दौरान कोई भी कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई अन्य व्यक्ति पेपर को लेकर सोशल मीडिया पर विश्लेषण या चर्चा नहीं कर सकेगा।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने कहा है कि एक से अधिक शिफ्टों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने, चयन प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाये रखने एवं परीक्षा की शुचिता को बनाये रखने के लिए परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र की कॉपी नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया। सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा के प्रथम चरण के प्रारम्भ से सभी चरणों की समाप्ति तक उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर विश्लेषण / चर्चा नहीं हो। ऐसे में परीक्षा के समस्त चरणों की समाप्ति तक संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्रों / संभावित प्रश्नों के विश्लेषण / चर्चा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बोर्ड ने नोटिस में कहा कि यदि परीक्षा के सभी चरणों की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, कंटेंट क्रिएटर, व्लॉगर या सोशल मीडिया ग्रुप के द्वारा प्रश्न पत्रों / संभावित प्रश्नों की चर्चा या विश्लेषण किया जाता है, तो उसे परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने वाली कार्यवाही मानी जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 (संख्या 06) के प्रावधानों के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भर्ती परीक्षा के अहम नियम

1. परीक्षा के लिए ड्रेस कोड

पुरुष अभ्यर्थी आधी/पूरी आस्तीन के शर्ट/टी-शर्ट, कुर्ता पायजामा, पैन्ट पहन कर आयेंगे। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस न हो। इस संबंध में उससे वचन-पत्र भरवाया जाएगा।

2. महिलाओं के लिए ड्रेस कोड

महिला अभ्यर्थी सलवार सूट, चुन्नी या साड़ी, आधी/पूरी आस्तीन का कुर्ता/ब्लाउज पहन कर एवं बालों में साधारण रबड बैण्ड लगा कर आएंगी। जीन्स पहन कर आने की अनुमति नहीं होगी। यदि अपवाद स्वरूप कोई अभ्यर्थी जीन्स पहनकर आता है तो उसे परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। उसकी गहन जांच करवाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि उसके पास किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस न हो। इस संबंध में उससे वचन-पत्र भरवाया जाएगा।

परीक्षार्थी लाख/कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात यथा अन्य प्रकार की चूडियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रासलेट पहनकर नहीं आएंगे।

3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बैल्ट, हैण्ड बैग, हेयर पिन, गण्डा/ताबीज, कैप/हैट, स्कार्फ, स्टाल, शॉल, मफलर पनकर न आएं।

- चप्पल(स्लीपर), सैंडल, जूते एवं मोजे सभी छोटे टखने तक के पहनकर आने की अनुमति होगी। मेटल चेन वाले जूते को पहनने की अनुमति नहीं होगी।

4. - यदि कोई अभ्यर्थी धार्मिक प्रतीक चिह्नों को धारण कर आता है तो उससे प्रतीक चिह्नों को नहीं उतरवाया जाएगा। शंका होने पर उसकी गहन जांच कर सुनिश्चित किया जाएगा कि उनमें किसी प्रकार का ब्लूटूथ आदि डिवाइस नहीं छुपाया गया है।

5.- नीले रंग का ट्रांसपेरेंट बॉल प्वॉइंट अपने साथ लाएं।

6. घड़ी बैन

परीक्षा केन्द्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी इसलिए घड़ी पहनकर नहीं आएं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पैन के अलावा किसी प्रकार का पैन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमैट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, न कैलकुलेटर, तख्ती/पैड/गत्ता, पैनड्राइव, रबर, लॉग टेबिल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियां, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन एवं पेजर, अन्य किसी प्रकार का संचार उपकरण, स्लाईड रूल, किसी भी प्रकार का हथियार आदि लेकर परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

5. फ्री रहेगी यात्रा

राजस्थान ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज बसों में फ्री यात्रा रहेगी। परीक्षा की तिथि से दो दिन पहले, परीक्षा के तीन दिन और परीक्षा के दो दिन बाद यात्रा मुफ्त मिलेगी। अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र साथ रखना होगा। यह सुविधा अभ्यर्थियों को अपने घर, कोचिंग सेंटर या तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए उपलब्ध होगी।

6. एंट्री समय

आरएसएमएसएसबी ने कहा है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के दो घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एग्जाम शुरू होने के एक घंटे पहले गेट बंद कर दिए जाएंगे।

