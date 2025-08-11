क्या राजस्थान की सरकारी भर्तियां बन रही फर्ज़ी तलाकबाज़ों का शिकार? RSSB बोर्ड अध्यक्ष ने बताई पूरी बात

राजस्थान की सरकारी नौकरी पाने का जुनून अब रिश्तों के नाम पर भी साज़िश रचवा रहा है। झुंझुनूं और सीकर जैसे जिलों में फर्ज़ी तलाक का एक ऐसा खेल सामने आ रहा है,

राजस्थान की सरकारी नौकरी पाने का जुनून अब रिश्तों के नाम पर भी साज़िश रचवा रहा है। झुंझुनूं और सीकर जैसे जिलों में फर्ज़ी तलाक का एक ऐसा खेल सामने आ रहा है, जिसने सरकारी सिस्टम की नींव को हिलाकर रख दिया है। प्यार, धोखा और दस्तावेज़ों की इस जालसाज़ी में असल में कोई किसी से अलग नहीं हुआ सिर्फ़ काग़ज़ों पर रिश्ता तोड़ा गया और नौकरी मिलते ही फिर से पति-पत्नी साथ घूमते नज़र आए।

इस फिल्मी साज़िश से कम नहीं लगती कहानी की असल स्क्रिप्ट तब बाहर आई जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज को कुछ बेहद चौंकाने वाली शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों में आरोप था कि कपल्स तलाकशुदा के 2% आरक्षण कोटे का फायदा उठाने के लिए नकली तलाक ले रहे हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इनमें से कई महिलाएं आज भी अपने पति के साथ रह रही हैं यानि शादी भी सलामत और नौकरी भी पक्की

सरकारी नौकरी के लिए दस्तावेज़ों का फर्ज़ी जादू कोई नई बात नहीं, लेकिन जब रिश्ता ही झूठा साबित हो जाए, तो मामला न सिर्फ गंभीर होता है बल्कि समाजिक रूप से भी खतरनाक। इस बार बात केवल जाली मार्कशीट या नकली डिग्री तक नहीं रुकी बल्कि रिश्ता तोड़ने का ढोंग रचाकर सरकारी सिस्टम को चूना लगाने का गुनाह सामने आया।

बोर्ड के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में तलाकशुदा महिलाओं की श्रेणी में आवेदन की संख्या अचानक से दोगुनी-तिगुनी हो गई। ये सिर्फ़ संयोग नहीं था – ये एक साज़िश थी, जिसकी स्क्रिप्ट बाकायदा तैयार की गई थी। कोर्ट से डिक्री निकलवाई गई, तलाक के दस्तावेज़ बनाए गए, और फिर आवेदन फार्म में “तलाकशुदा” का टैग लगाकर सीधा सरकारी नौकरी पर निशाना साधा गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब जांच अधिकारियों ने इनमें से कुछ महिलाओं को उनके पति के साथ एक ही छत के नीचे रहते हुए पाया!

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने फौरन एक्शन मोड में आते हुए संदिग्ध मामलों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। अब तक 12 से ज्यादा मामलों की आंतरिक जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही इनकी पूरी रिपोर्ट एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भेजी जाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, कई मामलों में तो तलाक की पूरी प्रक्रिया सिर्फ़ कागज़ों पर ही हुई असल ज़िंदगी में न कोई अलग हुआ, न ही कोई कानूनी प्रक्रिया सही ढंग से पूरी की गई। कोर्ट से मिली तलाक की डिक्री के पीछे के दस्तावेज़ों में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं। यानी पूरी एक जालसाज़ी की स्कीम चल रही थी, जिसमें दो लोगों ने मिलकर अपनी शादी को झूठा साबित किया – बस नौकरी की खातिर।