8वीं पास बना फर्जी MBBS डॉक्टर, जहां काटता था पर्ची उसी हॉस्पिटल को खरीदा,खुद किए ऑपरेशन

राजस्थान में 2 फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ हुआ है। इन फर्जी डॉक्टरों की करतूते जानकर आर दंग रह जाएंगे। क्योंकि इसमें से एक आरोपी डॉक्टर महज 8वीं पास है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर जिस अस्पताल में 4 साल काम किया, उसे ही खरीद लिया।

राजस्थान में 2 फर्जी डॉक्टरों का भंडाफोड़ हुआ है। इन फर्जी डॉक्टरों की करतूते जानकर आर दंग रह जाएंगे। क्योंकि इसमें से एक आरोपी डॉक्टर महज 8वीं पास है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी डॉक्टर जिस अस्पताल में 4 साल काम किया, उसे ही खरीद लिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि वह डॉक्टरों के साथ मिलकर मरीजों का ऑपरेशन भी करने लगा। साथ ही कुछ सालों में उसने 100 बेड वाला अस्पताल भी खोल लिया। वहीं, दूसरे आरोपी डॉक्टर ने कजाकिस्तान से MBBS की पढ़ाई की। इसके बाद वो भारत में जरूरी FMGE परीक्षा छह बार पास नहीं कर पाया, तो उसने कथित तौर पर फर्जी MBBS डिग्री का सहारा लिया। फिलहाल, SOG ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे फर्जी डॉक्टर नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। इस मामले में एसओजी ने 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है।

कौन हैं दोनों फर्जी डॉक्टर राजस्थान में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने जिन दो फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा है, उनके नाम पंकज यादव और नानजी राम चौधरी है। पंकज को हरियाणा के कैथल और नानजी राम को जालोर के रानीवाड़ा से पकड़ा गया। पंकज यादव सीकर का निवासी है, जबकि नानजी राम चौधरी जालोर का रहने वाला है।

कभी अस्पताल में पर्ची काटने का करता था काम पहले आरोपी नानजी राम चौधरी की बात करें, तो वो जालोर के रानीवाड़ा का रहने वाला है। उसकी उम्र 45 साल है। नानजीराम चौधरी कभी अस्पताल के ओपीडी काउंटर पर मरीजों की पर्चियां काटने का काम करता था, लेकिन कुछ साल बाद वो उसी अस्पताल का मालिक बन गया। जांच के मुताबिक, 2015 में उसने राजदेव हॉस्पिटल खरीद लिया और 2016 में इसका नाम बदलकर भास्कर हॉस्पिटल कर दिया।

यहां से ली फर्जी सर्टिफिकेट जाचं के मुताबिक आरोपी नानजी राम चौधरी महज 8वीं पास है। लेकिन उसने 10वीं-12वीं की कथित फर्जी मार्कशीट पेश की। इसके बाद रामा यूनिवर्सिटी कानपुर से फर्जी MBBS और मुंबई के एक कॉलेज से पाजी DGO (डिप्लोमा इन गायनेकोलॉजी) के सर्टिफिकेट बनवाए। इसके बाद राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) के तत्कालीन स्टाफ से सांठगांठ कर डॉक्टर के रूम में पंजीयन करा लिया। अस्पताल को 100 बेड का बनाकर खुद डॉक्टरों की टीम के साथ ऑपरेशन करने लगा। सत्यापन करवाने पर आरोपी नानजी राम के डीजीओ डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉटमेंट लेटर, पासिंग सर्टिफिकेट और अटेम्ट सर्टिफिकेट फेक पाए गए।

दूसरा आरोपी डॉक्टर 6 बार FMGE में फेल वहीं, दूसरे आरोपी पंकज यादव की बात करें, तो 2013 से 2018 के बीच कजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई करने के बाद भारत लौटा था। भारत में डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन (FMGE) में वह छह बार असफल रहा। इसके बाद उसने बिहार के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर के नाम से फर्जी MBBS डिग्री और मार्कशीट तैयार करवाई।

आरोप है कि उसने बिहार मेडिकल काउंसिल के फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर राजस्थान मेडिकल काउंसिल (RMC) में रजिस्ट्रेशन हासिल किया। हालांकि, संबंधित मेडिकल कॉलेज और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय से सत्यापन कराने पर उसकी डिग्री और मार्कशीट फर्जी पाई गईं।