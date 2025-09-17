rajasthan fake certificate case staff selection board women employees inquiry फर्जी सर्टिफिकेट का मामला बढ़ा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाई महिला कर्मचारियों की जांच सूची, Career Hindi News - Hindustan
फर्जी सर्टिफिकेट का मामला बढ़ा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बनाई महिला कर्मचारियों की जांच सूची

राजस्थान में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के खुलासे के बाद अब सरकार फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले अन्य कर्मचारियों की भी जांच में जुट गई है। प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 17 Sep 2025 03:06 PM
राजस्थान में पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के खुलासे के बाद अब सरकार फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले अन्य कर्मचारियों की भी जांच में जुट गई है। प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने फर्जी विधवा और तलाक के सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाली महिला कर्मचारियों की जांच शुरू कर दी है।

बीते दिनों धौलपुर में एक विधवा महिला शिक्षक का मामला सामने आया था। यह महिला करीब 20 साल पहले फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी में शामिल हुई थी। हाल ही में उसके सर्टिफिकेट का वैरिफिकेशन किया गया तो यह झूठा पाया गया। इसके बाद 48 वर्षीय महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। यही नहीं, सरकार अब इस तरह के मामलों की व्यापक जांच करने के लिए पूरी तैयारी में है।

झुंझुनूं के दौरे के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने इस संबंध में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पास ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें फर्जी विधवा और तलाक के सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने वाली महिला कर्मचारियों का जिक्र था। इसके बाद बोर्ड ने एसओजी के साथ मिलकर ऐसी महिला कर्मचारियों की सूची बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि अब बोर्ड ने यह फैसला किया है कि परीक्षा परिणामों में केवल रोल नंबर देने की बजाय चयनित अभ्यर्थियों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर अभ्यर्थी को पता हो कि किसी का चयन उसकी मेरिट के आधार पर हुआ है या किसी सर्टिफिकेट के आधार पर।

पूर्व में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के मामले में भी जांच की गई थी। अब तक यह पता चला है कि 55 प्रतिशत तक की दिव्यांगता का सर्टिफिकेट रखने वाले कर्मचारियों में से केवल 20 प्रतिशत ही वास्तविक दिव्यांग पाए गए थे। इस पर कार्रवाई की जा रही है और सूचीबद्ध कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

मेज़र जनरल आलोक राज ने बताया कि बोर्ड इस बार हर अभ्यर्थी को पास के परीक्षा केंद्र पर बैठाने की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहा है। इसका मकसद यह है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो।

राजस्थान में फर्जी सर्टिफिकेट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट के बाद यह नया मामला सामने आया है, जिसमें महिला कर्मचारियों की भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वाले सभी कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है।

इस योजना के तहत पहले सभी अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, इसके बाद जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड का यह भी उद्देश्य है कि नौकरी के मामलों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी को भी गलत तरीके से लाभ न मिले।

