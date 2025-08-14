परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहले ये पढ़ लें: राजस्थान में अब ऐसा होना चाहिए आपका पहनावा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है। अब परीक्षार्थियों को एयरपोर्ट जैसी कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी पर संदेह हुआ, तो उसकी जांच इनर वियर तक की जाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि अब पटवारी भर्ती परीक्षा समेत सभी आगामी परीक्षाओं में अभ्यर्थी कड़ा, कृपाण, पगड़ी और महिलाएं मंगलसूत्र पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें तीन स्तर की जांच से गुजरना होगा। अगर जांच में कोई भी डिवाइस या संदिग्ध वस्तु मिलती है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा केंद्र में पहुंचने पर सबसे पहले मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होगी। अगर मेटल डिटेक्टर कुछ अलर्ट करता है, तो उस अभ्यर्थी को संदिग्ध मानते हुए उसके कपड़े और इनर वियर तक की तलाशी ली जाएगी। आलोक राज ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया फ्लाइट से यात्रा करते समय एयरपोर्ट जैसी होगी।

आलोक राज ने बताया कि कुछ मामलों में अभ्यर्थियों ने मेटल डिवाइस को जिप, बटन और अंडरगारमेंट्स में छिपाकर नकल करने की कोशिश की है। ऐसे में बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि संदेह की स्थिति में इनर वियर तक की जांच की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी अभ्यर्थी ने मेटल से जुड़ा कोई परिधान पहन रखा है, तो उसे चेकिंग में सहयोग करना होगा, वरना उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परीक्षा में कपड़ों को लेकर भी नियम कड़े कर दिए गए हैं। अब गर्मी (1 मार्च से 31 अक्टूबर) और सर्दी (1 नवंबर से 28/29 फरवरी) के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है। सर्दी के मौसम में अभ्यर्थियों को कोट, जैकेट, शॉल, स्वेटर, टाई, मफलर आदि पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। जांच के दौरान स्कार्फ और सिर पर बंधा कपड़ा भी हटाना होगा।

बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर किसी ड्रेस को लेकर परीक्षा केंद्र पर संदेह होता है, तो वहां मौजूद अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

आलोक राज ने बताया कि इस बार भर्ती परीक्षाओं में चेकिंग का जिम्मा पुलिस या होमगार्ड के बजाय स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को सौंपा जाएगा, जिसे बोर्ड खुद हायर करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी मेटल डिवाइस परीक्षा केंद्र के अंदर न पहुंचे।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस, फेस स्कैनिंग और आई-राइज स्कैनिंग अनिवार्य की गई है।

पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि परीक्षा समाप्त होने तक पेपर किसी भी अभ्यर्थी को उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। साथ ही, कोचिंग सेंटरों की ओर से ऑनलाइन सॉल्यूशन और गाइडेंस देने पर भी सख्त निगरानी रखी जाएगी।