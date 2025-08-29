राजस्थान:राष्ट्रगान के दौरान स्कूल में शिक्षा मंत्री को घूमते मिले टीचर;क्लासरूम में मोबाइल ने बढ़ाई टेंशन

गुरुवार का दिन राजस्थान के शिक्षा विभाग के लिए सन्नाटा तोड़ने वाला साबित हुआ। शिक्षामंत्री मदन दिलावर अचानक जयपुर जिले के सरकारी स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकल पड़े।

किसी को भनक तक नहीं लगी और मंत्री सीधे स्कूल कैंपस में पहुँच गए। नतीजा यह रहा कि चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ गईं।

सबसे पहले मंत्री का काफिला पहुँचा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनी पार्क। जैसे ही मंत्री ने प्रार्थना सभा में कदम रखा, राष्ट्रगान शुरू हो चुका था। हर किसी से उम्मीद थी कि सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे, लेकिन यहाँ नजारा उलट था। वरिष्ठ शिक्षिका आयशा अजीज और टीचर पुष्प लता पांडे राष्ट्रगान के दौरान इधर-उधर टहलती नज़र आईं। यह दृश्य देखते ही मंत्री का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश थमा दिया—“इन पर सख्त कार्रवाई करो।”

यहीं तक मामला सीमित नहीं रहा। मंत्री ने स्कूल स्टाफ की हाजिरी चेक की तो और बड़ा झटका मिला। स्कूल में कुल 37 कार्मिक पदस्थापित थे, मगर मौके पर मौजूद मिले केवल 7। सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक गैरहाज़िरी की तस्वीर साफ़ दिखी। वहीं, स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता मल्होत्रा बिना सक्षम स्तर से अनुमति लिए छुट्टी पर मिलीं। मंत्री ने फाइल पलटी और साफ़ कहा—“ये बर्दाश्त नहीं होगा।”

इसके बाद मंत्री का काफिला बढ़ा पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गणगौरी बाजार की ओर। यहाँ भी हालात कुछ कम चौंकाने वाले नहीं थे। क्लासरूम में जैसे ही मंत्री दाखिल हुए, नजारा देखकर भड़क उठे। शिक्षिकाएं रीना, पूनम कुमावत, सोनल अग्रवाल, सुनीता शर्मा, पूनम मंगल, अनीता और शिक्षक गोपाल शर्मा—सभी के पास मोबाइल फोन मौजूद थे। दिलावर ने तत्काल चेतावनी दी—“स्कूल परिसर में मोबाइल पर प्रतिबंध का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। उसके बावजूद कक्षाओं में फोन चलाना नियमों की खुली धज्जियाँ उड़ाना है।”

मंत्री का औचक निरीक्षण यहीं खत्म नहीं हुआ। अगला पड़ाव रहा महात्मा गांधी स्कूल, गणपति नगर। यहाँ कुल 24 टीचर पदस्थापित थे, लेकिन स्कूल की गलियों में गूंज रही आवाज़ें हकीकत बयां कर रही थीं। हाजिरी रजिस्टर चेक करने पर केवल 12 शिक्षक ही उपस्थित मिले।

इन दौरे के दौरान शिक्षामंत्री की नाराज़गी कई बार छलकी। स्कूल परिसर में फैली गंदगी देख मंत्री ने सख्त लहजे में सुधार के आदेश दिए। साफ था कि औचक निरीक्षण ने सरकारी स्कूलों की पोल खोल दी।

मंत्री ने कहा कि अब प्रदेशभर में अभियान चलाया जाएगा। मोबाइल लेकर क्लासरूम में दाखिल होने वाले शिक्षकों पर सघन जांच होगी और गैरहाजिरी पर कोई ढील नहीं दी जाएगी।