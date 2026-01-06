Hindustan Hindi News
Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 117 प्रिंसिपलों के तबादले

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 117 प्रिंसिपलों के तबादले

संक्षेप:

Rajasthan Principal Transfer List 2026: राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। शिक्षा निदेशालय ने 117 प्रिंसिपलों के तबादले की दो अलग-अलग लिस्ट जारी कर दी हैं।

Jan 06, 2026 03:28 pm IST
Rajasthan Principal Transfer List 2026: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर (RBSE) की 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। परीक्षा में जब केवल एक महीने का समय शेष रह गया है, तब राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल को अंजाम दिया है। शिक्षा निदेशालय ने 117 प्रिंसिपलों के तबादले की दो अलग-अलग लिस्ट जारी कर दी हैं, जिससे शैक्षणिक गलियारों में हलचल मच गई है।

सचिवालय से हरी झंडी मिलते ही जारी हुई लिस्ट

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट द्वारा तैयार की गई यह लिस्ट काफी समय से लंबित थी। यह लिस्ट करीब एक महीने पहले ही बीकानेर निदेशालय से जयपुर सचिवालय भेज दी गई थी। लंबी प्रतीक्षा के बाद, सचिवालय ने इन तबादलों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसके तुरंत बाद निदेशक ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। जारी की गई दो लिस्ट में से एक में 39 और दूसरी में 78 प्रिंसिपलों के नाम शामिल हैं।

तबादलों का गणित

एक से दूसरे जिले में बदलाव: इस बार 50 फीसदी से अधिक तबादले एक जिले से दूसरे जिले में किए गए हैं।

टीए/डीए का नियम: अधिकांश प्रिंसिपलों के तबादले उनके स्वयं के आवेदन के आधार पर हुए हैं, इसलिए उन्हें यात्रा भत्ता (TA) और महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलेगा। हालांकि, कुछ अधिकारियों का तबादला प्रशासनिक आधार पर हुआ है, जिन्हें ये भत्ते देय होंगे। इन्हें सत्र के बीच में ही स्कूल छोड़कर नई जगह कार्यभार संभालना होगा।

रिटायरमेंट पोस्ट पर एडवांस बुकिंग: विभाग ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उन पदों पर भी एडवांस में तबादले कर दिए हैं, जहां वर्तमान प्रिंसिपल 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं। इन आदेशों पर स्पष्ट लिखा है कि ये 1 फरवरी से प्रभावी होंगे।

आदेशों में भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ये तबादले राज्य सरकार से प्राप्त पत्र और निर्देशों के आधार पर किए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के समय स्कूलों में प्रिंसिपल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन और आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए।

