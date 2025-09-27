राजस्थान: उच्च प्रशासनिक पदों से लेकर प्राध्यापक तक, शिक्षा विभाग में मिली बंपर पदोन्नति

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार को मजबूत करते हुए कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने शिक्षा विभाग में प्रशासनिक सुधार को मजबूत करते हुए कुल 12,193 पदों पर पदोन्नति को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को आयोग कार्यालय में हुई विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में नियमित और रिव्यू डीपीसी के तहत विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों और शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरणों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य प्रोफेसर अय्यूब खान ने की।

बैठक में नियमित डीपीसी के तहत 11,959 अधिकारियों को पदोन्नति देने की अनुशंसा की गई। इसमें सबसे अधिक उप प्राचार्य के पदों का हिस्सा रहा। चयन वर्ष 2023-24 के लिए 8,167 अधिकारियों और चयन वर्ष 2024-25 के लिए 3,719 अधिकारियों को पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया गया। उच्च प्रशासनिक पदों पर भी विचार किया गया, जिसमें उपनिदेशक के 53, संयुक्त निदेशक के 18, और अतिरिक्त निदेशक के 2 पद शामिल हैं। इन पदोन्नतियों से शिक्षा विभाग में प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा।

रिव्यू डीपीसी में 234 प्राध्यापक पदों पर चर्चा हुई। इसमें इतिहास के 52, हिन्दी के 44, और राजनीति विज्ञान के 37 पद प्रमुख रहे। अन्य विषयों में रसायन (15), अंग्रेजी (14), भूगोल (9), संस्कृत (9), गणित (7), जीव विज्ञान (6), भौतिकी (4), समाजशास्त्र (3), वाणिज्य (3) और उर्दू (2) के पद शामिल थे। इसके अलावा, उप जिला शिक्षा अधिकारी से प्रधानाचार्य के 1 पद, प्रधानाचार्य के 1 पद, प्राध्यापक के 14 छाया पद और प्रधानाचार्य के 12 छाया पदों पर भी पदोन्नति की अनुशंसा की गई।