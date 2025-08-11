राजस्थान में डॉक्टरों की बंपर भर्ती पूरी, 1699 डॉक्टर्स को मिली पोस्टिंग

राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आज 1699 नवचयनित डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आज 1699 नवचयनित डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (आरयूएचएस) द्वारा 1700 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब राज्यभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में इन डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है।

मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सभी डॉक्टरों को अलग-अलग जिलों की पीएचसी और सीएचसी में पोस्टिंग दे दी है। विभाग का मानना है कि लंबे समय से पीएचसी और सीएचसी स्तर पर डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीजों को अब काफी राहत मिलेगी। नई नियुक्तियों से न केवल इलाज की सुविधा बढ़ेगी बल्कि मरीजों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में चिकित्सा विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24 हजार नियुक्तियां दी हैं। इसके साथ ही करीब 26 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि सभी नवचयनित डॉक्टरों को 26 अगस्त तक ज्वाइनिंग देने का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई डॉक्टर बिना उचित कारण के इस समयावधि के भीतर ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मान ली जाएगी। यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और चयनित डॉक्टरों को दे दिए गए हैं।