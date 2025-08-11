rajasthan doctor recruitment 2025 posting news राजस्थान में डॉक्टरों की बंपर भर्ती पूरी, 1699 डॉक्टर्स को मिली पोस्टिंग, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़rajasthan doctor recruitment 2025 posting news

राजस्थान में डॉक्टरों की बंपर भर्ती पूरी, 1699 डॉक्टर्स को मिली पोस्टिंग

राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आज 1699 नवचयनित डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरMon, 11 Aug 2025 08:37 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में डॉक्टरों की बंपर भर्ती पूरी, 1699 डॉक्टर्स को मिली पोस्टिंग

राजस्थान में चिकित्सा सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने आज 1699 नवचयनित डॉक्टरों को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (आरयूएचएस) द्वारा 1700 पदों पर की गई भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और अब राज्यभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में इन डॉक्टरों की नियुक्ति की जा रही है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को नई संजीवनी मिलने की उम्मीद है।

मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने इन सभी डॉक्टरों को अलग-अलग जिलों की पीएचसी और सीएचसी में पोस्टिंग दे दी है। विभाग का मानना है कि लंबे समय से पीएचसी और सीएचसी स्तर पर डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे मरीजों को अब काफी राहत मिलेगी। नई नियुक्तियों से न केवल इलाज की सुविधा बढ़ेगी बल्कि मरीजों को समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी।

राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने बताया कि सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में चिकित्सा विभाग के राजपत्रित और अराजपत्रित संवर्ग में करीब 24 हजार नियुक्तियां दी हैं। इसके साथ ही करीब 26 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि सभी नवचयनित डॉक्टरों को 26 अगस्त तक ज्वाइनिंग देने का समय दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई डॉक्टर बिना उचित कारण के इस समयावधि के भीतर ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मान ली जाएगी। यह निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों और चयनित डॉक्टरों को दे दिए गए हैं।

डॉ. शर्मा ने यह भी बताया कि नियुक्त किए गए डॉक्टरों को उनकी योग्यता और विभागीय आवश्यकता के अनुसार विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात किया गया है। इससे राज्य के सभी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं मरीजों को भी अपने नजदीकी केंद्रों पर डॉक्टरों की उपलब्धता का लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अब इलाज के लिए शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा और समय रहते उन्हें सही इलाज मिल सकेगा।

Education News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।