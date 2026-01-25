CM Yuva Swarojgar Yojana 2026: 0% ब्याज पर 10 लाख तक लोन! राजस्थान सरकार दे रही है युवाओं को अपना काम शुरू करने का मौका

Hindustan Hindi News
Rajasthan CM Yuva Swarojgar Yojana: Get Interest-Free Loans up to 10 Lakh Rupees for Your startup Business
Rajasthan CM Yuva Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार CM युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (इंट्रस्ट फ्री लोन) प्रदान कर रही है। आवेदक का 8वीं से 12वीं पास होना चाहिए।

Jan 25, 2026 11:51 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Rajasthan CM Yuva Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शिक्षित और मेहनती युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' की शुरुआत की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं की आर्थिक मदद करना है जो अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण (इंट्रस्ट फ्री लोन) प्रदान कर रही है।

क्या है यह नई योजना?

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि युवाओं के पास बिजनेस के बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन बैंक से लोन मिलने में होने वाली देरी और भारी-भरकम ब्याज दरें उनके सपनों को तोड़ देती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने इस नई योजना का ऐलान किया है ताकि युवा 'नौकरी मांगने वाले' नहीं बल्कि 'नौकरी देने वाले' बनें। इस योजना के जरिए सरकार सीधे तौर पर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है।

योजना की मुख्य विशेषताएं और फायदे

इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं ने इसे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक बना दिया है-

बड़ी लोन राशि: पात्र युवाओं को उनके बिजनेस प्रोजेक्ट के आधार पर अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

0% ब्याज (इंट्रस्ट फ्री): सबसे बड़ी राहत यह है कि इस कर्ज पर सरकार कोई ब्याज नहीं वसूलेगी। युवाओं को केवल मूल राशि ही वापस करनी होगी, जिससे उन पर आर्थिक बोझ कम होगा।

सब्सिडी की सुविधा: योजना के कुछ विशेष प्रावधानों के तहत, पात्र लाभार्थियों को ऋण राशि पर सब्सिडी भी दी जा सकती है, जिससे व्यापार शुरू करना और भी आसान हो जाता है।

व्यापक कवरेज: यह योजना मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर के लिए उपलब्ध है।

आवेदन के लिए पात्रता मानदंड

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको इन पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा-

मूल निवासी: आवेदक का राजस्थान का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवा की आयु आमतौर पर 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए (आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार छूट मिल सकती है)।

शैक्षणिक योग्यता: आवेदक का 8वीं से 12वीं पास होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा या डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

बैंक डिफॉल्टर न हो: आवेदक का किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में पिछला कोई बकाया या डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

योजना को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है।

  1. आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ (SSO Rajasthan) पोर्टल पर जाएं।

2. रजिस्ट्रेशन: अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करें और 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' के लिंक पर क्लिक करें।

3. फॉर्म भरें: आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अपने बिजनेस प्लान की डिटेल्स ध्यान से भरें।

4. डॉक्यूमेंट अपलोड करें: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।

5. सबमिशन: फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और रजिस्ट्रेशन नंबर को भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

प्रोजेक्ट रिपोर्ट का महत्व

इस योजना में लोन पास होने का सबसे बड़ा आधार आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। सरकार यह देखती है कि आपका बिजनेस आइडिया कितना प्रैक्टिकल है और इससे भविष्य में कितनी आय और रोजगार सृजित हो सकता है। इसलिए, आवेदन करने से पहले एक अच्छी बिजनेस प्लान रिपोर्ट जरूर तैयार कर लें।

राजस्थान सरकार की यह पहल प्रदेश के उद्योग जगत की तस्वीर को बदलने की क्षमता रखती है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना न केवल बेरोजगारी को कम करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए छोटे उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। यदि आपके पास एक सोलिड बिजनेस प्लान है, तो 10 लाख रुपये की यह मदद आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सुनहरा जरिया बन सकती है।

