राजस्थान चपरासी भर्ती परीक्षा: अंडरगारमेंट में छुपाई स्मार्ट वॉच से पेपर की फोटो बाहर भेजी

राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस ने एक इंजीनियर को परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच से प्रश्न पत्र बाहर भेजते हुए अरेस्ट किया।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 20 Sep 2025 10:58 PM
राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया है। जयपुर पुलिस ने एक इंजीनियर को परीक्षा के दौरान स्मार्ट वॉच से प्रश्न पत्र बाहर भेजते हुए अरेस्ट किया। आरोपी ने न सिर्फ एग्जाम सेंटर में अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छुपाई थी, बल्कि वॉट्सऐप के जरिए पेपर की फोटो भी बाहर भेजी।

अशोक नगर थाना पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है और आरोपी के पास से स्मार्ट वॉच और मोबाइल जब्त किया गया। SHO अशोक नगर किशन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रवि झाझरिया (25) खंडेला, सीकर का निवासी है। रवि बीटेक पास है और मुरलीपुरा इलाके में आईएएस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता है।

परीक्षा के दौरान रवि की संदिग्ध हरकतें नजर में आईं। पहली पारी में वह एग्जाम सेंटर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल, अशोक नगर, जयपुर आया और अंडरगारमेंट में स्मार्ट वॉच छुपाकर ले गया। सुबह करीब 10:30 बजे उसने स्मार्ट वॉच के कैमरे से प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर वॉट्सऐप के जरिए बाहर भेज दी।

परीक्षा हॉल में उसकी हरकतें संदिग्ध लगीं, जिससे परीक्षा नियंत्रकों ने उसे तलाशी के लिए रोका। तलाशी में स्मार्ट वॉच मिलने पर मामले की पुष्टि हुई और पुलिस ने रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही वॉट्सऐप पर पेपर भेजने के बारे में जांच करने के लिए उसके घर पर से मोबाइल भी जब्त किया गया।

परीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सभी अभ्यर्थियों के जूते उतरवाए गए, कलाई पर बंधे धागे और शर्ट के एक्स्ट्रा बटन हटा दिए गए। कानों में बाली और माला पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों से भी ये सभी चीजें हटवाई गईं। बावजूद इसके रवि ने नकल के लिए स्मार्ट वॉच का सहारा लिया।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से आयोजित ग्रेड फोर्थ भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक हो रही है। इस परीक्षा में प्रदेशभर से 8 लाख 22 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। भर्ती में कुल 53,749 पदों के लिए 24 लाख 75 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

SHO किशन कुमार ने बताया कि रवि के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की गई और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी की जाएगी।

