राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की तारीख जारी, OMR की एक गलती कर देगी फेल, देखें टाइम-टेबल PDF
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2026 का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर को हर दिन दो शिफ्टों में ऑफलाइन OMR आधारित आयोजित होगी।
राजस्थान में 12वीं स्तर की सरकारी भर्तियों का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने समान पात्रता परीक्षा (CET) सीनियर सेकेंडरी लेवल-2026 का परीक्षा शेड्यूल और टाइम-टेबल जारी कर दिया है। यह स्टेट लेवल परीक्षा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR शीट) माध्यम से आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने परीक्षा की शिफ्ट टाइमिंग के साथ-साथ OMR शीट भरने से जुड़े बेहद सख्त निर्देश भी जारी किए हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
तीन दिन में छह शिफ्टों में होगी राजस्थान CET परीक्षा
बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, यह परीक्षा लगातार तीन दिनों तक प्रतिदिन दो शिफ्टों (कुल 6 शिफ्ट) में पूरी होगी। प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 2 घंटे 30 मिनट (ढाई घंटे) निर्धारित की गई है। तीनों दिन यानी 1, 2 और 3 दिसंबर को, पहली शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले यह परीक्षा अक्टूबर में होने वाली थी, लेकिन संशोधित शेड्यूल के तहत अब दिसंबर में आयोजित हो रही है।
OMR शीट में 5वां विकल्प 'E' भरना जरूरी
परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को OMR शीट भरते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। उत्तर मार्क करने के लिए केवल नीले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग करना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के लिए A, B, C, D और E यानी कुल पांच विकल्प दिए जाएंगे। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उसे खाली छोड़ने के बजाय पांचवां विकल्प 'E' भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांचों विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरता है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को यह जांचने के लिए परीक्षा के अंत में 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
राजस्थान CET सीनियर सेकेंडरी परीक्षा शेड्यूल पीडीएफ-
https://rssb.rajasthan.gov.in/storage/news_item/1794893623.pdf
एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र से जुड़े दिशा-निर्देश
नकल और अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए बोर्ड ने बेहद कड़े प्रावधान किए हैं, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर भारी जुर्माने और आजीवन कारावास तक की सजा का नियम लागू है। ई-एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि और ड्रेस कोड से जुड़े दिशा-निर्देश जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in और SSO पोर्टल पर जारी किए जाएंगे। परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ एक ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी) साथ लाना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स