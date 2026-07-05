Rajasthan CET Graduate level 2026: राजस्थान CET ग्रेजुएट लेवल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, दिसंबर में होगी परीक्षा
Rajasthan CET 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। परीक्षा 1 से 3 दिसंबर 2026 तक ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।
Rajasthan CET Graduate level 2026: राजस्थान में प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा अवसर सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने 'समान पात्रता परीक्षा (CET) ग्रेजुएशन लेवल 2026' के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह परीक्षा राज्य के विभिन्न विभागों में स्नातक स्तर के पदों पर भर्ती के लिए एक मुख्य प्रवेश द्वार की तरह काम करती है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
किन-किन पदों पर भर्ती के लिए जरूरी है यह परीक्षा?
इस बार की सीईटी ग्रेजुएशन स्तर की परीक्षा बेहद खास होने वाली है क्योंकि यह राजस्थान सरकार के 12 अलग-अलग अधीनस्थ और क्लर्क विभागों में भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को पास करने के बाद छात्र पटवारी, जूनियर अकाउंटेंट, प्लाटून कमांडर, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर, डिप्टी जेलर और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड-II जैसे प्रतिष्ठित पदों के मुख्य भर्ती चरणों में शामिल होने के पात्र बनेंगे। इस परीक्षा के स्कोरकार्ड की वैधता परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के लिए मान्य होगी।
महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा का शेड्यूल
बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने की विंडो 04 जुलाई 2026 से ओपन कर दी गई है। उम्मीदवार 02 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक ही अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। यदि किसी उम्मीदवार के फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने के लिए 08 अगस्त 2026 तक का समय दिया जाएगा। इसके बाद, बोर्ड द्वारा इस पात्रता परीक्षा का आयोजन 01 दिसंबर से 03 दिसंबर 2026 के बीच ऑफलाइन मोड (OMR शीट आधारित) में किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन शुल्क
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
आयु सीमा: आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
आवेदन शुल्क: सामान्य वर्ग, ओबीसी (क्रीमी लेयर) और अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए शुल्क ₹600 निर्धारित है। वहीं राजस्थान के नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए शुल्क ₹400 तय किया गया है।
SSO पोर्टल पर कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
सबसे पहले राजस्थान के आधिकारिक सिंगल साइन-ऑन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. अपनी पुरानी एसएसओ आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें (यदि आईडी नहीं है, तो 'Registration' पर क्लिक कर नई आईडी बनाएं)।
3. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर दिए गए "Recruitment Portal" के विकल्प को चुनें।
4. यहां आपको "Rajasthan CET Graduate Level 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
5. ओटीआर (One Time Registration) के जरिए अपनी डिटेल्स वेरीफाई करें और मांगी गई शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी को ध्यान से भरें।
6. अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और स्पष्ट हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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