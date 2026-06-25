Rajasthan CET 12th level: राजस्थान CET 12वीं लेवल के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इन पदों पर मिलती है नौकरी
Rajasthan CET 2026 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 12वीं लेवल परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र एसएसओ पोर्टल पर जाकर 23 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं।
Rajasthan CET 12th level 2026 :राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और शानदार अवसर सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने राजस्थान समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी (CET 2026) सीनियर सेकेंडरी (12वीं) लेवल के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही, इस बड़ी पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में क्लर्क, कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती होने का सपना देख रहे छात्रों के लिए इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण तारीखें और परीक्षा का शेड्यूल
बोर्ड द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 24 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 23 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक) अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, बोर्ड ने परीक्षा की संभावित तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल की परीक्षा का आयोजन 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2026 के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।
किन-किन पदों पर भर्ती के लिए जरूरी है यह परीक्षा?
इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद छात्र राज्य सरकार की कई बड़ी और महत्वपूर्ण भर्तियों के मुख्य चरण में शामिल होने के पात्र बन जाएंगे। इस परीक्षा के तहत आने वाले प्रमुख पद इस प्रकार हैं:
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल
लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC)
कनिष्ठ सहायक (
वनपाल / वनरक्षक
छात्रावास अधीक्षक
जमादार ग्रेड-II
पात्रता मानदंड और आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (सीनियर सेकेंडरी) पास होना आवश्यक है। कुछ विशिष्ट पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/EWS) को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों को अपनी SSO ID के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर) के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये तय किया गया है, जबकि राजस्थान के नॉन-क्रीमी लेयर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग (PwBD) अभ्यर्थियों के लिए यह शुल्क 400 रुपये निर्धारित है।
SSO पोर्टल पर कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- सबसे पहले राजस्थान के आधिकारिक सिंगल साइन-ऑन पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं।
2. अपनी पुरानी एसएसओ आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें (यदि आईडी नहीं है, तो 'Registration' पर क्लिक कर नई आईडी बनाएं)।
3. लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर दिए गए "Recruitment Portal" के विकल्प को चुनें।
4. यहां आपको "Rajasthan CET 12th Level 2026" का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
5. ओटीआर (One Time Registration) के जरिए अपनी डिटेल्स वेरीफाई करें और मांगी गई शैक्षणिक व व्यक्तिगत जानकारी को ध्यान से भरें।
6. अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, हाल की पासपोर्ट साइज फोटो और स्पष्ट हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।
7. अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर उसका एक प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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