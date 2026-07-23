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Rajasthan CET : राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल के आवेदन की आज अंतिम तिथि, होगी नेगेटिव मार्किंग

By Pankaj Vijay
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Rajasthan CET 2026 : RSSB की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं लेवल भर्ती के लिए आज 23 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भविष्य में आयोजित होने वाली 12 भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे।

Rajasthan CET : राजस्थान सीईटी 12वीं लेवल के आवेदन की आज अंतिम तिथि, होगी नेगेटिव मार्किंग

Rajasthan CET 2026 : राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) 12वीं लेवल भर्ती के लिए आज 23 जुलाई 2026 आवेदन की अंतिम तिथि है। समान पात्रता परीक्षा 12th लेवल के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भविष्य में आयोजित होने वाली 12 भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। जिन इच्छुक उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे फौरन sso.rajasthan.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के आवेदन की प्रक्रिया भी जारी है। इसकी अंतिम तिथि 2 अगस्त है। सीईटी सीनियर सेकंडरी की परीक्षा 23 से 25 अक्टूबर तक और सीईटी स्नातक की परीक्षा 1 से 3 दिसंबर तक आयोजित होगी। दोनों के लिए 30 लाख आवेदन के आसार हैं।

सीईटी में होगी नेगेटिव मार्किंग

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने संकेत दिए कि इस बार CET का स्तर पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा- इस बार निगेटिव मार्किंग भी लागू की जाएगी। बोर्ड का प्रयास रहेगा कि परीक्षा के बाद लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही अगले चरण के लिए पात्र घोषित हों।

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स्कोर कार्ड तीन साल तक रहेगा मान्य

राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए CET स्कोर कार्ड की वैधता अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी है।

इसें पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40 फीसदी और आरक्षित वर्ग को 35 फीसदी मार्क्स लाना अनिवार्य होगा।

इन भर्तियों के लिए जरूरी होगी CET पात्रता

वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड-द्वितीय, पुलिस कॉन्स्टेबल, लिपिक ग्रेड-द्वितीय, कनिष्ठ सहायक और अन्य कई पद शामिल हैं।

सचिवालय, अधीनस्थ कार्यालयों, पंचायती राज विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, कृषि उपज मंडियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा जयपुर विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक और लिपिकीय पदों पर भर्ती के लिए भी CET अनिवार्य।

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CET ग्रेजुएशन लेवल

CET ग्रेजुएशन लेवल के माध्यम से भविष्य में होने वाली कई प्रमुख भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता तय की जाएगी। इनमें प्लाटून कमांडर, पटवारी, जूनियर लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला सशक्तिकरण विभाग में पर्यवेक्षक, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) में पर्यवेक्षक, उप-जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-II, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सहित अलग - अलग विभागों के कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन पदों पर अलग-अलग भर्ती विज्ञापन बाद में जारी किए जाएंगे, लेकिन उनमें आवेदन करने के लिए CET पास होना अनिवार्य रहेगा।

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10वीं पास भर्तियों के लिए भी अब सीईटी जरूरी

प्रदेश में अब 10वीं पास सरकारी नौकरियों के लिए भी सीईटी देनी पड़ सकती है। RSSB ने सीईटी 10वीं स्तर के आयोजन को लेकर मंथन प्रारंभ कर दिया है। बोर्ड की सरकार स्तर पर वार्ता हो चुकी है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही प्रदेश में सीईटी दसवीं का आयोजन हो सकता है।

Pankaj Vijay

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Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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