राजस्थान CET 12वीं लेवल एडमिट कार्ड 2026 recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
राजस्थान CET 12वीं स्तर की परीक्षा देने जा रहे छात्रों के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 1, 2 और 3 दिसंबर की परीक्षा से पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लें।
राजस्थान में 12वीं स्तर की विभिन्न सरकारी भर्तियों की पात्रता के लिए आयोजित होने वाली राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET 12th Level) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इससे पहले 21 नवंबर 2026 को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की गई थी। अब अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि अथवा SSO ID की मदद से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
1, 2 और 3 दिसंबर को होगी परीक्षा, जानें शिफ्ट और समय
बोर्ड के शेड्यूल के अनुसार, राजस्थान सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर 2026 को ऑफलाइन (OMR आधारित) मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा तीनों दिन दो-दो शिफ्टों में यानी कुल छह शिफ्टों में होगी। हर दिन सुबह की शिफ्ट सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी।
परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के समय को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, जबकि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। देरी से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें।
प्रत्येक प्रश्न के लिए A, B, C, D और E यानी कुल पांच विकल्प दिए जाएंगे। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो उसे खाली छोड़ने के बजाय पांचवां विकल्प 'E' भरना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी कुल प्रश्नों में से 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में पांचों विकल्पों में से कोई भी गोला नहीं भरता है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
एडमिट कार्ड के साथ ये चीजें ले जाना न भूलें
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड की साफ प्रिंटेड कॉपी साथ लानी होगी। इसके अलावा ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड के रूप में जन्मतिथि लिखी हुआ ओरिजनल आधार कार्ड (विशेष स्थितियों में बोर्ड द्वारा मान्य पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र), एक हालिया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और पारदर्शी नीला बॉल पेन साथ रखना जरूरी है।
एडिमट कार्ड डाउनलोड लिंक-
डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स और हेल्पलाइन
- सबसे पहले राजस्थान भर्ती पोर्टल recruitment.rajasthan.gov.in पर जाएं या rssb.rajasthan.gov.in व अपनी SSO ID के माध्यम से संबंधित लिंक खोलें।
2. Admit Card सेक्शन में जाकर Rajasthan CET Senior Secondary Level Examination 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि (DoB) दर्ज कर सबमिट करें।
4. स्क्रीन पर खुलने वाले एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, शिफ्ट, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और निर्देश चेक कर लें तथा इसका प्रिंटआउट निकाल लें। किसी भी सहायता के लिए अभ्यर्थी RSSB हेल्पलाइन नंबर 0141-2722520 पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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