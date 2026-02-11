राजस्थान में परीक्षाओं के लिए NTA जैसी एग्जाम एजेंसी, नई भर्ती का ऐलान, होनहारों को 20 हजार रु, बजट में बड़ी घोषणाएं
राजस्थान में भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (आरटीए) की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा।
राजस्थान में भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी (आरटीए) की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन टेस्टिंग सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री दीया कुमारी ने साल 2026-27 का बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भर्ती परीक्षाओं को बिना किसी पेपर लीक के योजनाबद्ध तरीके से कराए जाने के लिए राज्य में नई एजेंसी बनाई जाएगी।
बजट में युवाओं व छात्रों के लिए अन्य अहम ऐलान
-10वीं 12वीं के मेधावियों को 20,000 रुपये
10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को टैबलेट/लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा। हर जिले में 'स्कूल ऑन व्हील्स' (चलता-फिरता स्कूल) शुरू होगा, जो घुमंतू और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देगा
- सरकार 30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी।
- 2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती
2000 पदों पर अतिरिक्त संविदा भर्ती का ऐलान किया गया। आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा पेयजल योजनाओं के समुचित ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए हमारे द्वारा पिछले बजट में घोषित 1050 तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के संविदा काडर में वृद्धि करते हुए 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी।
रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों का दायरा 50 हजार छात्राओं तक बढ़ेगा
सरकार ने 'ड्रीम डिजिटल रेजिडेंस एंड एंपावरमेंट मेंटरिंग प्रोग्राम' का ऐलान किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि बालिकाओं में आत्मरक्षा और स्वाभिमान की भावना जगाने की दृष्टि से 300 से ज्यादा कॉलेज में स्थापित रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों में करीब 15 हजार छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। 150 अतिरिक्त महाविद्यालय में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी, इससे यह छात्राओं की ट्रेनिंग का दायरा 50000 तक बढ़ जाएगा।
- विभिन्न विभागों और अस्पतालों में लगभग 1,000 नए पदों का सृजन किया जाएगा
- जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ मिलकर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- अगले साल 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये और जर्जर स्कूली भवनों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख छात्रों को फ्री यूनिफॉर्म देने के लिए 250 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- स्कूली बच्चों को खेल किट और 'जादुई पिटारा' (लर्निंग मटेरियल) देने के लिए सरकार 323 करोड़ रुपये खर्च करेगी
-शहीद सैनिकों की बेटियों की स्कॉलरशिप को बढ़ाकर 2,000 रुपये सालाना कर दिया गया है
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी