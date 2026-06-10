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Rajasthan BSTC Pre DElED Result 2026 Link: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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Rajasthan BSTC Pre DElED Result 2026 Link: राजस्थान BSTC प्री-डीएलएड 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यर्थी predeledraj2026.com पर जाकर रोल नंबर की मदद से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Rajasthan BSTC Pre DElED Result 2026 Link: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट जारी, यहां Roll Number से करें चेक

Rajasthan BSTC Pre DElED Result 2026 Link predeledraj2026 com: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा द्वारा आयोजित की गई राजस्थान बीएसटीसी प्री-डीएलएड (BSTC Pre D.El.Ed) परीक्षा 2026 का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक विशेष कार्यक्रम में परीक्षा परिणाम जारी किए। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी अब बिना किसी देरी के आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

प्राइमरी टीचर बनने के लिए अनिवार्य है यह कोर्स

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में प्राइमरी लेवल (कक्षा 1 से 5वीं) पर टीचर बनने के लिए दो वर्षीय डीएलएड (D.El.Ed) कोर्स करना अनिवार्य है, जिसे सामान्य भाषा में बीएसटीसी भी कहा जाता है। राज्य के सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध 25 हजार से अधिक सीटों पर दाखिले के लिए इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस साल प्रवेश के लिए 20 मई 2026 को पूरे प्रदेश में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद से ही छात्र बेसब्री से अपने नतीजों की राह देख रहे थे।

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कैटेगरी के हिसाब से जानें न्यूनतम पासिंग मार्क्स

परीक्षा बोर्ड ने नतीजों के साथ ही श्रेणीवार न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स की लिस्ट भी स्पष्ट कर दी है:

सामान्य वर्ग (General Category): परीक्षा पास करने के लिए कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।

आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, और दिव्यांग): इन वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 45 प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं।

विशेष श्रेणी (विधवा और तलाकशुदा महिला उम्मीदवार - जनरल): इन्हें भी परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक हासिल करना आवश्यक था।

परिणाम के बाद अब शुरू होगी काउंसलिंग

रिजल्ट घोषित होने के बाद अब पास हुए उम्मीदवारों के लिए असली प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय (VMOU) द्वारा जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर काउंसलिंग का पूरा टाइम टेबल और गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। छात्रों को अपने प्राप्त अंकों और रैंक के आधार पर पसंदीदा कॉलेजों का चयन करना होगा। इसके बाद मेरिट के अनुसार सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Rajasthan BSTC Pre DElED Result 2026 Link

वेबसाइट पर ऐसे डाउनलोड करें अपना स्कोरकार्ड:

स्टेप 1: सबसे पहले परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे 'Rajasthan Pre DElEd Result 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने लॉगइन विंडो खुलेगी, जहां आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि (Date of Birth) दर्ज करनी होगी।

स्टेप 4: डिटेल्स सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें अपना नाम, माता-पिता का नाम, रोल नंबर और टोटल मार्क्स अच्छी तरह चेक कर लें और भविष्य की काउंसलिंग के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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