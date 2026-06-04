Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BSTC DElEd Result 2026: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट 2026, जानें रिजल्ट के बाद आगे क्या?

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
share

BSTC Result 2026 Rajasthan: राजस्थान प्री-डीएलएड परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। वीएमओयू की ओर से रिजल्ट जारी होते ही काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी घोषित कर दिया जाएगा।

BSTC DElEd Result 2026: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड रिजल्ट 2026, जानें रिजल्ट के बाद आगे क्या?

Rajasthan BSTC Pre Deled Result 2026: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक बनने की राह देख रहे लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU), कोटा द्वारा आयोजित की गई राजस्थान प्री-डीएलएड (Pre-DElEd / BSTC) परीक्षा 2026 का परिणाम जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा का स्कोरकार्ड अब किसी भी वक्त आधिकारिक पोर्टल पर लाइव किया जा सकता है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने क्रेडेंशियल्स के साथ तैयार रहें, क्योंकि रिजल्ट जारी होते ही काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल भी घोषित कर दिया जाएगा।

राजस्थान प्री-डीएलएड 2026 फाइनल आंसर-की कुछ दिन पहले ही जारी कर दी गई है। यह परीक्षा उन छात्रों के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) कोर्स करना चाहते हैं।

रिजल्ट के बाद आगे क्या?

इस साल राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर प्री-डीएलएड परीक्षा का सफल आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य भर से करीब 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। परीक्षा संपन्न होने के बाद से ही कॉपियों के मूल्यांकन और डेटा प्रोसेसिंग का काम तेजी से चल रहा है। रिजल्ट जारी होने के ठीक बाद सफल उम्मीदवारों के लिए वीएमओयू (VMOU) की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके माध्यम से उन्हें मेरिट और पसंद के आधार पर राजस्थान के डीएलएड कॉलेजों में सीटें आवंटित की जाएंगी।

ये भी पढ़ें:कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के 3951 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, अभी करें अप्लाई

मार्किंग सिस्टम और कट-ऑफ संभावित

राजस्थान प्री-डीएलएड परीक्षा पूरे 600 अंकों की होती है, जिसमें कुल 200 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवारों को 3 अंक दिए जाते हैं। इस परीक्षा का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए छात्रों ने बिना किसी डर के सभी प्रश्नों को हल किया है, जिससे इस बार कट-ऑफ थोड़ा ऊपर जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:LLB पास उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, 371 पदों पर निकली सरकारी नौकरी

पासिंग मार्क्स का नियम

सामान्य श्रेणी (General Category) के उम्मीदवारों के लिए इस परीक्षा को पास करने के लिए न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/EWS) के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, मेरिट लिस्ट में जगह बनाने और मनपसंद कॉलेज पाने के लिए छात्रों को इससे कहीं अधिक स्कोर करने की आवश्यकता होती है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि जारी, जुलाई में होगा एग्जाम

रिजल्ट चेक करने के आसान स्टेप्स

  1. सबसे पहले अभ्यर्थी परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट predeledraj2026.com पर जाएं।

2. होमपेज पर "Rajasthan Pre-DElEd (BSTC) Result 2026" वाले एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर, जन्म तिथि (DOB) या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।

4. डिटेल्स भरकर जैसे ही आप 'Submit' बटन पर क्लिक करेंगे, आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

5. छात्र अपने अंकों की जांच करें और भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
Bstc Result Rajasthan Pre DElEd Result Rajasthan Pre Deled
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन , CBSE 12th Result 2026 Live के साथ सभी Board Results 2026 देखें। सबसे पहले अपडेट पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।