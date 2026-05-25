Rajasthan BSTC Pre DElEd Answer Key 2026 : राजस्थान BSTC आंसर की 2026 जारी, predeledraj2026.com से ऐसे करें चेक
Rajasthan BSTC Pre DElEd Answer Key 2026 Out : राजस्थान BSTC यानी प्री डीएलएड 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर अपने नंबर जांच सकते हैं और गलत जवाब पर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं।
Rajasthan BSTC Pre DElEd Answer Key 2026 Out : राजस्थान में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी यानी वीएमओयू, कोटा ने राजस्थान बीएसटीसी (प्री डीएलएड) 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और यह अंदाजा लगा सकते हैं कि परीक्षा में उनके कितने नंबर आ सकते हैं। आंसर की जारी होने के साथ ही सोशल मीडिया और छात्र समूहों में काफी चर्चा शुरू हो गई है। कई उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर निकालने में जुट गए हैं, जबकि कुछ छात्र सवालों के जवाबों को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं।
20 मई को हुई थी परीक्षा
राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा 20 मई 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। राज्यभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दो शिफ्टों में हुई। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चली, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हुई। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। यह परीक्षा राजस्थान के सरकारी और निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए कराई जाती है।
अलग-अलग पेपर सेट की पीडीएफ भी जारी
वीएमओयू ने आंसर की के साथ अलग-अलग प्रश्न पत्र सेट की जानकारी भी जारी की है। उम्मीदवार अपने पेपर सेट के हिसाब से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इससे छात्रों को यह समझने में आसानी होगी कि उन्होंने कितने सवाल सही किए और उनका अनुमानित स्कोर कितना बन सकता है।
ऐसे निकाल सकते हैं अपने संभावित नंबर
आधिकारिक मार्किंग स्कीम के मुताबिक हर सही जवाब के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि गलत जवाब पर किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी अगर किसी उम्मीदवार ने ज्यादा सवाल किए हैं तो उसे नुकसान नहीं होगा। छात्र अपने सही जवाबों की संख्या को 3 से गुणा करके संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं।
गलत जवाब पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि प्रोविजनल आंसर की में किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो वह उस पर आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे और प्रति सवाल 100 रुपये शुल्क देना होगा। यूनिवर्सिटी सभी आपत्तियों की जांच करेगी और उसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फाइनल आंसर की जारी होने के बाद ही रिजल्ट घोषित किया जाएगा।
ऐसे डाउनलोड करें राजस्थान BSTC आंसर की 2026
उम्मीदवार इन आसान स्टेप्स की मदद से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
होमपेज पर दिख रहे “Answer Key” लिंक पर क्लिक करें
अपनी परीक्षा शिफ्ट और पेपर सेट चुनें
स्क्रीन पर आंसर की पीडीएफ खुल जाएगी
इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सेव कर लें
अब छात्रों की नजर रिजल्ट पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आपत्तियों की समीक्षा पूरी होने के बाद राजस्थान BSTC रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं क्योंकि राजस्थान में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स में दाखिले के लिए यह सबसे अहम प्रवेश परीक्षाओं में से एक मानी जाती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव