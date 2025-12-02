Rajasthan BSTC Pre DElEd 2026: राजस्थान बीएसटीसी प्री डीएलएड 2026 के लिए आवेदन शुरू, 12वीं पास करें एप्लाई

संक्षेप: Rajasthan BSTC Pre DElEd 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आवदेन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएलएड करना चाह रहे विद्यार्थी predeledraj2026.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

Rajasthan BSTC Pre DElEd 2026: वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजस्थान प्री डीएलएड परीक्षा 2026 के लिए आवदेन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएलएड करना चाह रहे विद्यार्थी predeledraj2026.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2026 है। परीक्षा तिथि बाद में घोषित होगी। प्रदेश में 376 से ज्यादा डीएलएड कॉलेजों की करीब 26 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए यह परीक्षा होगी। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक दो साल के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम डीएलएड में प्रवेश के लिए यह परीक्षा होती है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल वन टीचर के लिए दो वर्षीय डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा ने फॉर्म भरा था। इसमें 70 फीसदी महिलाएं थीं।

योग्यता सामान्य वर्ग में 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी प्री- डीएलएड में आवेदन के पात्र है। वहीं आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग) के लिए 45 फीसदी अंक निर्धारित है।

अधिकतम आयु सीमा आवेदन की अधिकतम आयु 28 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछडा वर्ग/ई.डब्लू.एस. एवं महिलाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों/नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट होगी।

बीएसटीएस काउंसलिंग में स्टूडेंट्स की ओर से भरे जाने वाले विकल्पों के आधार पर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिल सकेगा। काउंसलिंग के द्वारा अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान/संस्थानों का आवंटन होगा।

चयन- लिखित परीक्षा और उसके बाद काउंसलिंग। लिखित परीक्षा में एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे।

Direct Link - http://predeledraj2026.com/vcnt.php

आवेदन फीस डीएलएड सामान्य या संस्कृत दोनों में से एक - 450 रुपये

डीएलएड सामान्य या संस्कृत दोनों - 500 रुपये

प्रवेश क्षमता की अधिकतम 5 प्रतिशत सीटों पर बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के काउंट होंगे।

आवेदन की गाइडलाइंस अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो (अधिकतम 100 KB), अंगूठा निशानी (अधिकतम 100 KB) और हस्ताक्षर (अधिकतम 100 KB) अलग-अलग JPG/JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर लेवें। अभ्यर्थी अपनी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक की अंकतालिका व प्रमाण पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र, सब कैटेगरी (विधवा / तलाकशुदा / दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक/टाडा सहरिया इत्यादि) प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक ऑनलाइन आवेदन करते समय साथ रखिएगा।वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है जिन्हें अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा कर सकते हैं। फोटो, अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर को अपलोड कर आवश्यक सूचना की प्रविष्ठियां करने के पश्चात आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित व सम्भाल कर रखें, जिसे परीक्षा के पश्चात् काउंसलिंग के समय हेतु आवंटित संस्थान में जमा करवाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी स्वयं भरें अथवा अपनी देख-रेख में सावधानीपूर्वक भरवाएँ। आवेदन-पत्र किसी अन्य के जरिये, जैसे-ई-मित्र, साइबर कैफे, ऑपरेटर आदि द्वारा भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी समस्त सूचनाएँ अपने प्रमाण पत्रों के माध्यम से सावधानी पूर्वक जाँचने के पश्चात् ही फॉर्म सबमिट करें।

परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु जिलों के नाम की सूची आवेदन पत्र में दी गई है। आवेदन सबमिट करने के पश्चात् परीक्षा केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। केन्द्र आवंटन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रवेश पत्र केवल वेबसाईट [https://predeledraj2026.com] पर ही उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी को स्वयं प्रिंट कर के परीक्षा केन्द्र पर ले जाना होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा डाक से नहीं भेजा जायेगा।

ऑनलाइन भुगतान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् यदि आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकलता है तो इस कार्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हैल्प लाइन नम्बर 6375584979 पर 08:00 AM से 08:00 PM तक सम्पर्क कर सकते हैं।

जो अभ्यर्थी प्रारम्भिक शिक्षा में डिप्लोमा (D. El. Ed.) सामान्य / संस्कृत प्रवेश परीक्षा, अल्पसंख्यक संस्थान से अल्प भाषा में प्रवेश के इच्छुक हों, ऑनलाइन आवेदन करते समय अपने विषय के विकल्प का चयन करें। समस्त प्रकार के संभावित विवादों का न्यायिक क्षेत्र कोटा न्यायालय रहेगा।