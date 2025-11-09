Hindustan Hindi News
Rajasthan RBSE Board Exam: जानें क्या है राजस्थान बोर्ड का 'बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स' नियम, छात्रों को क्या मिलेगा फायदा

संक्षेप: Rajasthan RBSE Board Exam: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के विद्यार्थी साल में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।

Sun, 9 Nov 2025 12:48 PM
Rajasthan RBSE Board Exam: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत और अवसर की खबर है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी साल में दो बार बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है।

दो परीक्षाएं और 'बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स' का सिद्धांत

शिक्षा मंत्री दिलावर ने कोटा जिले के दौरे के दौरान इस नई व्यवस्था की जानकारी दी। यह नई पहल छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी।

परीक्षाओं का समय:

प्रथम मुख्य परीक्षा: हर साल फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी।

द्वितीय अवसर परीक्षा: पहली परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद, उसी सत्र में यह परीक्षा मई-जून में आयोजित होगी।

छात्रों का सबसे बड़ा फायदा - बेस्ट ऑफ टू: इस नई व्यवस्था में 'बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स सिद्धांत' लागू होगा। इसका मतलब है कि छात्रों को दोनों परीक्षाओं में से जिसमें सबसे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, वही अंक उनके फाइनल रिजल्ट में मान्य किए जाएंगे। इससे छात्रों का तनाव कम होगा और वे बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे।

सुधार और फेल छात्रों के लिए विशेष नियम

यह योजना सिर्फ नए छात्रों के लिए नहीं, बल्कि प्रदर्शन में सुधार चाहने वाले और सप्लीमेंट्री/फेल छात्रों के लिए भी है।

प्रथम परीक्षा अनिवार्य: सभी छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना जरूरी होगा।

सुधार का अवसर: पहली परीक्षा में पास होने वाले छात्र सभी विषयों में से किन्हीं तीन विषयों में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए दूसरी परीक्षा में बैठ सकते हैं।

फेल/सप्लीमेंट्री छात्र: सप्लीमेंट्री योग्य या फेल घोषित छात्र भी अधिकतम तीन विषयों में सुधार या उत्तीर्ण होने के लिए द्वितीय अवसर परीक्षा दे सकते हैं।

पुनरावृत्ति (Repeat) नियम: यदि कोई छात्र द्वितीय अवसर परीक्षा में भी फेल रहता है, तो उसे 'आवश्यक पुनरावृत्ति' कैटेगरी में रखा जाएगा और वह केवल अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा (फरवरी माह) में ही शामिल हो पाएगा।

इस ऐतिहासिक सुधार से राजस्थान बोर्ड के लाखों छात्रों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने का एक सुनहरा मौका मिलेगा।

