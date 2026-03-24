Rajasthan board result 10 class: RBSE 10वीं रिजल्ट आज DigiLocker पर ऐसे पाएं मार्कशीट सेव करें
Rajasthan board result 10 class 2026: RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 जल्द जारी होगा। जानिए DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका और अगर लिंक न दिखे तो क्या करें।
Rajasthan board result 2026: राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) अब 10वीं के नतीजों को जारी करने की आखिरी तैयारी में जुटा हुआ है। लाखों छात्रों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म DigiLocker के जरिए आसानी से देख सकेंगे। गौरतलब है कि इस बार 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा दी थी। जाहिर है इन सभी छात्रों को 10वीं के नतीजों का इंतजार होगा। यदि इतनी तादाद में छात्र अपने रिजल्ट चेक करने के लिए आएंगे जिससे वेबसाइट पर लोड बढ़ जाएगा। ऐसे में डिजिलॉकर के जरिए आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। यहां पढ़ें राजस्थान 10वीं रिजल्ट लाइव अपडेट्स आइए जानते हैं डिजिलॉकर के जरिए कैसे देखें राजस्थान बोर्ड 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट…
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें
DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें मार्कशीट
अगर आप अपना RBSE 10वीं का रिजल्ट DigiLocker से देखना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें:
1. DigiLocker की आधिकारिक वेबसाइट (digilocker.gov.in) पर जाएं या मोबाइल ऐप खोलें।
2. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन करें।
3. होमपेज पर "Board of Secondary Education Rajasthan" सर्च करें।
4. "RBSE Class 10th Marksheet" ऑप्शन पर क्लिक करें।
5. अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।
6. आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
7. इसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें।
DigiLocker क्या है और क्यों है जरूरी?
DigiLocker भारत सरकार की एक डिजिटल सेवा है, जहां आप अपने जरूरी दस्तावेज जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म छात्रों को उनकी डिजिटल मार्कशीट तुरंत उपलब्ध कराने में बेहद मददगार साबित होता है।
DigiLocker पर तुरंत न दिखे रिजल्ट तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद DigiLocker पर मार्कशीट का ऑप्शन नहीं दिखता। ऐसे में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बोर्ड सभी छात्रों की मार्कशीट को धीरे धीरे अपलोड कर रहा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि कुछ समय बाद दोबारा लॉगिन करें। इसके अलावा सर्च बॉक्स में "Rajasthan Board" या "RBSE" टाइप करके भी अपनी मार्कशीट ढूंढ सकते हैं।
मार्कशीट में क्या क्या जानकारी होगी?
डिजिटल मार्कशीट में छात्र का नाम, माता पिता का नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम और परीक्षा से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हर विषय के अंक, कुल अंक, पासिंग मार्क्स और डिवीजन भी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव