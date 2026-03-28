Rajasthan Board RBSE 12th Result 2026 Live : खत्म होने वाला है राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट का इंतजार, धड़कनें बढ़ीं

Rajasthan Board RBSE 12th Result 2026

Sat, 28 Mar 2026 10:33 AM IST

28 Mar 2026, 10:17:27 AM IST RBSE 12th Result 2026 Live: आरबीएसई 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें RBSE 12th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट आने के बाद आरबीएसई 12वीं मार्कशीट पर ये डिटेल्स जरूर चेक कर लें रोल नंबर पिता का नाम माता का नाम विषय का नाम स्कूल का नाम सैद्धांतिक परीक्षा प्राप्तांक प्रैक्टिकल में प्राप्तांक कुल प्राप्तांक कुल अंक रिजल्ट का स्टेटस डिवीजन

28 Mar 2026, 09:59:38 AM IST RBSE 12th Result 2026 Live : सिर्फ रोल नंबर डालकर चेक कर सकेंगे राजस्थान बोर्ड 12वीं परिणाम RBSE 12th result 2026 Live : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर जल्द ही कक्षा 12वीं परीक्षा परिणाम 2026 की घोषणा करेगा। आरबीएसई 12th रिजल्ट 2026 चेक करने का लिंक एक्टिव किया जाएगा। इसी के साथ आप रोल नंबर से राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम रिजल्ट चेक कर सकेंगे।

28 Mar 2026, 09:59:38 AM IST RBSE 12th result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें RBSE 12th result 2026 Live: आरबीएसई बीएसईआर की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं। - होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर जाएं। - इसके बाद अपनी स्ट्रीम के अनुसार ‘Senior Secondary (Science) - 2026 Result', ‘Senior Secondary (Commerce) - 2026 Result', या ‘Senior Secondary (Arts) - 2026 Result'लिंक पर क्लिक करें। - रिजल्ट पेज खुलने पर अपना रोल नंबर दर्ज करें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। - आपका परिणाम स्क्रीन पर आ जाएगा।