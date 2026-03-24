RBSE 10th Result 2026: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट वेबसाइट, SMS और डिजिलॉकर से ऐसे चेक करें अपनी मार्कशीट
RBSE 10th Result 2026 declared: राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 घोषित हो चुका है। जानिए कैसे आप वेबसाइट, बिना इंटरनेट के SMS और डिजिलॉकर के जरिए आसानी से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
RBSE 10th Result 2026 declared: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक भी एक्टिव कर दिया है, ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देख सकें। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026। रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे पहला कदम इंटरनेट के जरिए अपना परिणाम चेक करना होता है। यहां देखें राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की है। अपना रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
वेबसाइट पर ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in को अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउजर में ओपन करें।
होमपेज पर आपको 'RBSE Class 10th Result 2026' का एक हाईलाइटेड लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारियां (अगर मांगी जाएं) दर्ज करनी होंगी।
जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें।
आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर आ जाएगी। भविष्य की जरूरत के लिए इसे डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट भी निकालकर सुरक्षित रख लें।
बिना इंटरनेट के SMS से पाएं रिजल्ट
हमेशा यह देखा गया है कि राजस्थान के कई दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती। इसके अलावा, कई छात्रों या उनके माता-पिता के पास स्मार्टफोन नहीं होता है। बोर्ड ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ऐसे छात्रों को अपना परिणाम जानने में कोई दिक्कत न आए। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप अपने साधारण कीपैड वाले फोन से भी सिर्फ एक SMS भेजकर अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं।
SMS से रिजल्ट चेक करने का सही तरीका
अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं।
टाइप करें: RJ10 <स्पेस> अपना रोल नंबर (उदाहरण के लिए: RJ10 1234567)
इस मैसेज को 5676750 या 56263 पर भेज दें।
मैसेज भेजने के कुछ ही मिनटों के भीतर, आपका पूरा रिजल्ट आपके उसी मोबाइल नंबर पर इनबॉक्स में भेज दिया जाएगा। यह तरीका न सिर्फ आसान है, बल्कि वेबसाइट क्रैश होने की स्थिति में बहुत काम आता है।
वेबसाइट क्रैश होने पर 'डिजिलॉकर' (DigiLocker) का इस्तेमाल करें
नतीजे जारी होने के तुरंत बाद लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। इतने भारी ट्रैफिक की वजह से सर्वर डाउन होना या आधिकारिक वेबसाइट का क्रैश होना एक आम बात है। ऐसी स्थिति में आपको घबराने या इंतजार करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार का 'डिजिलॉकर' ऐप इसका सबसे बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है।
आप अभी से अपने स्मार्टफोन में डिजीलॉकर (DigiLocker) ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको बस ऐप के 'Issued Documents' सेक्शन में जाना है। वहां 'Rajasthan Board' को चुनें, 'Class 10th Marksheet' पर क्लिक करें और अपना रोल नंबर दर्ज करें। पलक झपकते ही आपकी डिजिटल और पूरी तरह से मान्य मार्कशीट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
पास होने के नियम और कंपार्टमेंट परीक्षा का मौका
सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास माने जाने के लिए हर विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। अगर किसी कारणवश कोई छात्र एक या दो विषयों में न्यूनतम 33 फीसदी अंक हासिल नहीं कर पाता है, तो उसे बिल्कुल भी निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। जिंदगी कई मौके देती है और राजस्थान बोर्ड भी ऐसे छात्रों को अपना साल बचाने का एक शानदार मौका देता है। ऐसे छात्र 'कंपार्टमेंट एग्जाम' (सप्लीमेंट्री परीक्षा) का फॉर्म भर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे पास करके छात्र इसी साल 11वीं कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे और उनका एक कीमती साल खराब होने से बच जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव